Rocío Flores rompe su silencio en televisión con duras palabras hacia su madre, Rocío Carrasco
La joven, nieta de Rocío Jurado, reapareció en ¡De viernes! tras meses alejada de los platós y habló entre lágrimas del impacto del documental sobre su familia y del apoyo incondicional de su padre.¡
'De viernes' anuncia el regreso bomba de Rocío Flores y la vuelta de Montoya a la televisión
Rocío Flores ha vuelto a televisión y lo ha hecho por todo lo alto con una entrevista que se emitió en el vierenes en '¡De viernes!'. La joven ha hablado de su familia y de su madre, Rocío Carrasco, tras meses guardando silencio y sus declaraciones han sido de lo más directas.
"Me ha destrozado la vida, pero es mi madre", aseguraba la nieta de Rocío Jurado cuando Santi Acosta le preguntaba por ella. Entre lágrimas, también dejaba claro que si en un futuro tuviese relación con ella a su padre no le parecería mal ya que "siempre me ha apoyado en mi decisión de intentar retomar esa relación, nunca se ha opuesto, al revés".
Además, en el mismo tono que toda la familia mediática de Rocío Jurado, la joven recalcaba que "si mi abuela estuviese viva nada de lo que ha pasado desde que fallece hubiera pasado", algo que la mayoría de los integrantes del clan siempre han asegurado.
"Creo que no va a ver esta entrevista, va a ver Netflix. No creo que tenga el más mínimo interés. Después de todos los intentos que he hecho por ya no tengo esa necesidad, si llega perfecto. Si mi madre le pasara cualquier cosa puede tener por seguro que las primeras personas que estarían ahí sería sus hijos", comentaba Rocío.
La figura de su padre
En cuanto a la figura de su padre, la joven confesó haber "sufrido mucho" con la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' porque "pasó una época de estar tres años sin trabajar, por lo que se sabe y me marcó. El ver a mi padre destruido y que le señalen por la calle... He llegado a un punto que pensé que se iba a suicidar, que cualquier día iba a pasar algo".
De esa mala época Rocío lo recuerda todo, ya que "el tener esa angustia y ese miedo, el verlo tan hundido y tan mal... se me ha quedado grabado, no he tenido el valor de sentarme y decirle que me da miedo que pase cualquier cosa" y aseguraba que "mi madre ha decidido no estar, pero al final la única persona que tengo segura es él".
Por último, la sobrina de Gloria Camila comentaba que se encuentra en un momento de su vida en el que "me queda mucho para ser feliz", aunque reconocía que "tengo una familia que nunca me ha dejado sola y me siento muy arropada por todo y con eso me quedo, no te puedo decir más nada".
