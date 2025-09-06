Post Malone expone cómo ha sido su transformación física tras perder 27 kilos: "Los refrescos son muy malos"

El rapero de 30 años ha reducido la presencia de alimentos ultraprocesados y bebidas gaseosas en su dieta

Durante su carrera musical, Post Malone ha pasado por una transformación artística y física. El cantante estadounidense, una de las figuras públicas más reconocidas de la industria de la música, comenzó un cambio de hábitos para alcanzar un mayor estado de bienestar.

Según la revista 'Men's Health', Post Malone ha reducido la presencia de alimentos ultraprocesados y gaseosas, adaptando también su rutina de ejercicios para que pueda ser compatible con una exigente gira de conciertos.

El cantante de música 'country' llegó a pesar 108 kilogramos, resultado de los malos hábitos alimenticios que había adquirido durante sus giras de conciertos.

Después del nacimiento de su hija en mayo de 2022, Post Malone ha perdido 27 kilos. En la actualidad, el rapero tiene un peso de 84 kilos, un cambio físico notable y reconocible en su última sesión de fotos para la marca 'Skims', de Kim Kardashian.

"Fue muy divertido, me hizo sentir como un hijo de p*** guapo", declaró a la revista 'GQ' sobre su experiencia en la campaña. De hecho, Post Malone ha señalado que dejar los refrescos y las bebidas gaseosas han sido una parte clave en su dieta.

"Los refrescos son muy malos. Están muy buenos, pero son muy malos", destacó el cantante. "Si tuve un gran concierto y, ¿sabes qué?, me siento un poco travieso. Me tomo una Coca-Cola con hielo", confesaba al micrófono.

Cambio de chip

"El primer paso, recuerdo que fui de gira y pensé: ¿Sabes qué? Voy a comer pollo a la parrilla, zanahorias y un poco de arroz blanco todas las noches", explicó al citado medio.

No obstante, el artista de 30 años ha destacado la salsa picante como un ingrediente imprescindible para poder controlar sus antojos y añadir sabor a los alimentos.

"La salsa picante no tiene calorías. Me quedé impresionado. Pensé: 'Espera, ¿qué demonios está pasando? La salsa picante no tiene calorías, esto es una locura. Lo entiendo. Perdí nueve kilos con eso. Y pensé: 'Sigamos adelante, sigamos creciendo', y seguimos adelante", reflexionó el neoyorquino.