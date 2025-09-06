Pau Cubarsí, indiscutible en el Barça con 18 años y con ganas de estudiar ADE: "Cuesta pero si tienes ganas se puede hacer"

La irrupción de Pau Cubarsí en la élite del fútbol mundial ha sido meteórica. Debutante en el primer equipo del Barça con 16 años y con la selección española absoluta con 17, alcanzó la mayoría de edad el pasado 22 de enero. Y lo hizo asentado en la defensa azulgrana, central indiscutible junto a Íñigo Martínez.

La salida del central vasco obliga al joven central de Estanyol a convertirse en todo un líder en la zaga pese a su juventud para intentar repetir los éxitos de la temporada pasada. "Un año y medio largo en el que me han pasado muchas cosas", resumía Cubarsí en un vídeo de la RFEF durante la reciente concentración con la selección.

Carnet de conducir a la primera

Se hace mayor Cubarsí, que ya tiene carnet de conducir y se prepara para compaginar el fútbol de primer nivel con su futuro académico, que no quiere abandonar. El carnet, cuenta mientras sonríe, se lo quería sacar "lo antes posible". Y lo consiguió a la primera. "El teórico con tres fallos, por los pelos, y la práctica en uno", para así no depender tanto de sus padres ahora que, además, ha abandonado La Masía y se ha independizado junto a su hermana.

En una reciente entrevista en TV3 explicaba que, aunque aún le quedaría otro año más en La Masia, ha optado por dar el paso de vivir solo: "Aún me quedaría otro año más en la Masía, pero ahora intento ya separarme un poco, intentar estar más tranquilo, a la mía. Y me independizaré con mi hermana. En Barcelona, para estar cerca de la familia".

Confiesa, eso sí, que pese a tener el carnet de conducir su madre le sigue llevando de vez en cuando: "Alguna vez mi madre me lleva porque estoy muy bien acostumbrado. Y la verdad que también aprovecho de verlos. Y si me puede traer algún táper, mejor que mejor".

"Si tienes ganas se puede hacer"

Después de estudiar la selectividad, Pau Cubarsí quiere cursar estudios universitarios. "Alguna cosa de empresa, de saber administrar e invertir el dinero", explica que es lo que más le seduce. En otras entrevistas ya explicaba que se quería decantar por Administración y Dirección de Empresas.

No le será fácil de compaginar, pero asegura que es posible: "Si tienes ganas sí que se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo. No te digo que te metas a una carrera 100%, pero algo también para ejercitar la cabeza. Siempre va bien, aparte del fútbol. Es una rutina que me ayuda a concentrarme", cuenta.