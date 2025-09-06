Pablo Garna, de 'influencer' a cura sexi

Si todo va bien, Pablo Garna se ordenará, algo que le convendría a más de un 'influencer' pero que en su caso adquiere un sentido estricto. Con cerca de 700.000 seguidores en Instagram, el modelo granadino, de 35 años, ha anunciado que entrará en unas semanas en el seminario en un viralísimo vídeo en el que, con atuendo ibicenco y descalzo en la playa, confiesa que lo único que quiere “en esta vida es ser santo”. Garna -sus apellidos reales son García Navarro- hace lo que le dicta el corazón al querer convertirse en sacerdote, según él mismo ha explicado. Posteará durante este mes, para cumplir con los compromisos adquiridos con algunas marcas, y luego se retirará de las redes sociales en su mejor momento ya que, tras la revelación, su número de seguidores no ha parado de subir.

El 'influencer', que antes que cura quiso ser futbolista, mamó la fe en casa. El mayor de ocho hermanos, cuenta con el beneplácito familiar en su decisión de tomar los hábitos. “Yo estoy en la tierra para llevar a mis hijos al cielo”, expuso en la Cope su madre, Teresa Garna, que también se ha aficionado al Instagram (tiene más de 19.000 seguidores) y celebra que “Pablito” vea en Dios “el amor de su vida”.

Con Hakuna

Tras unos años más relajados, Pablo Garna reconectó con el cristianismo gracias al movimiento Hakuna, que ha encontrado en la música una manera de llegar a los jóvenes y fue fundado en 2013 por el sacerdote José Pedro Manglano, que dejó de pertenecer al Opus Dei para impulsarlo. Aunque al hacerse 'influencer' hace cuatro años corría el riesgo de pecar por vanidad, “evangelizar” fue su objetivo primordial al abrirse una cuenta de Instagram, en sus propias palabras. Famosos como María Pombo, Claudia Osborne, Carlos Baute o Beltrán Lozano, primo de Felipe VI, han aplaudido en redes su nuevo paso.

Una muestra de la dualidad con la que Pablo Garna ha vivido su etapa de 'influencer' tuvo lugar en un exclusivo 'beach club' de Grecia el pasado fin de semana, cuando tuvo que retirarse a un lugar sin música para pedir un café y rezar un Ave María y musitar, en estos momentos de recogimiento: “Señor, yo hago esto por ti, y si quieres sacar algo de aquí, estupendo”. En su cuenta de Instagram, las visitas vaticanas y la acción humanitaria en países como Filipinas conviven con la promoción de bañadores y cosméticos para hombre sin complejos.

Ilusionado con esta nueva etapa, el 'influencer' aún así admite que le da pereza levantarse cada día a las 6:15 y ponerse a estudiar Filosofía y Teología, él que colgó Derecho. No obstante, afronta como un desafío los ocho años de formación eclesiástica que le quedan por delante, y por ahora deberá cumplir con el preceptivo voto de silencio, que también se extiende a las redes sociales. Por lo demás, tuvo que reflexionar sobre el hecho de que una vida de sacerdocio conlleve no tener hijos. Sin ninguna pareja conocida en todos estos años y muy unido a su madre, al final se impuso su vocación. Su rutina actual, de viajes y eventos, dará en breve un giro copernicano. Para mayor gloria de sus feligresas.