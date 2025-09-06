Ester Expósito se abre sobre su llamativo trastorno: "Mi cerebro se va a lugares oscuros"

Ester Expósito es una de las actrices que mayor impacto ha tenido en la televisión española en años recientes. Dada su juventud y éxito, es fácil asumir que su vida es una sin problemas, pero lo cierto es que sufre un trastorno que le ha generado muchas situaciones incómodas.

La actriz acudió recientemente a 'El Hormiguero' para hablar de 'El Talento', la nueva película en la que participa y que se ha estrenado este 5 de septiembre de 2025. Pero la conversación acabó derivando en otro fenómeno: su parálisis del sueño.

Ester Expósito explicó así que desde hace mucho tiempo sufre episodios de parálisis de sueño que le generan muchísimo estrés. De hecho, asegura que "Suelo tener sueños turbios, estoy medio consciente y mi cerebro se va a lugares oscuros."

El cuerpo se duerme antes que el cerebro

La actriz comentó también cómo eran esos episodios, destacando dos en concreto: uno en el que intenta correr y simplemente no puede, y otro en el que recuerda que ha matado a alguien aunque de primeras no se da cuenta de ello.

Ester llegó a estar tan preocupada por estos episodios de parálisis de sueño que incluso acudió a una neuróloga para que le explicara más detalladamente el motivo de que ocurra algo así, y la razón es bien sencilla: el cuerpo se duerme antes que el cerebro.

Según le dijo su neuróloga, lo que ocurre es que a pesar de que el cuerpo ya está dormido, el sistema nervioso no se encuentra en reposo todavía. Esto provoca que el cerebro pueda mandar una serie de señales para las que el cuerpo no responde de ninguna manera.

Afortunadamente, Ester también comenta que en tiempos recientes sus episodios de parálisis del sueño se han reducido de forma notable respecto al pasado, con lo que por lo menos tiene una cosa menos por la que estresarse.

Una revelación cuanto menos llamativa la que ha realizado Ester Expósito, la cual hay que decir ayuda a visibilizar un problema que sufren muchas personas en el mundo. Y tú, ¿has sufrido alguna vez uno de estos casos de parálisis del sueño?