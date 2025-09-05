Un soltero de 'First Dates' le cuenta a su cita que sigue enamorado de su ex: " Yo de tu mujer nunca más te volvería a hablar, me largaba a la Cochinchina"

Según explican los expertos hablar del pasado amoroso en una nueva cita puede hacer que tu pretendiente o pretendienta sienta que tu interés está en otras personas o en lo que ya fue, y no en conocerla a ella. El propósito de una cita a ciegas es conocerse y construir una pequeña conexión. Hablar demasiado del pasado provoca que la conversación pierda frescura y deje de ser sobre la pareja en si. Eso precisamente es lo que le sucedió a Miguel Ángel con su cita en 'First Dates'.

El hombre de 50 años volvía a probar suerte en 'First Dates' por segunda vez. Aunque tras pensarlo, tenía el presentimiento de que su cita sería con su exmujer, con quien había retomado el contacto recientemente: "Pensaba que iba a ser una sorpresa, lo que pasa es que al escribirla me ha mandado una foto y pues va a ser que no va a ser ella”. El pretendiente explicó a las cámaras del programa que se seguía viendo con la que hasta hace poco era su mujer.

Su cita iba a ser Yannia, una mujer de 49 años estilista y empresaria que trabaja con gimnasios haciendo eventos de físico-culturismo. Tras las presentaciones, los dos solteros se sentaban en la mesa y uno de los temas a tratar iba a ser las relaciones pasadas, instante que Miguel Ángel aprovechó para confesarle que seguía quedando con su mujer con la que estuvo durante 14 años: "Nos seguimos viendo. Todavía sigo pillado por ella. No la he dejado de querer, ha sido porque no podíamos convivir, pero nos queremos muchísimo", le explicó a Yannia.

Miguel Ángel y Yannia durante su cita en 'First Dates' / Cuatro

La confesión no gustó nada a su cita que comentó a las cámaras del programa el desagrado al conocer su historia de amor pasada."¿Si está enamorado de su esposa pues qué hace aquí sentado en una cita? Ve a buscarla", explicaba la soltera al programa. "No parece que la quisieras", afirmó Yannia. "¿Por qué?", preguntó Miguel Ángel. "Porque estás en una cita con otra persona. Yo de tu mujer nunca más te volvería a hablar, me largaba a la Cochinchina".

La decisión final

Tras una cita marcada por los pasados amores de Miguel Ángel, Yannia no quiso seguir conociendo a su cita. El hombre detalló: "si no siguiera enamorado de mi exmujer no tendría ningún problema en seguir conociendo a Yannia". Lo que su cita contestaba: " Cuando tu mujer te vea en la televisión creo que te va dejar".