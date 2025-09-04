Estilo
Quién es Leo Dell’Orco, la pareja del diseñador Giorgio Armani y pilar fundamental en su imperio de moda
Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, ha fallecido este jueves a los 91 años en Milán acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco (Bisceglie, Bari, 1952), su pareja durante los últimos 20 años. Dell'Orco siempre ha sido un pilar fundamental del grupo Armani, siendo el director de la oficina de estilo masculino, responsable de supervisar y dar forma a las colecciones de hombre.
La pareja se conoció hace más de 45 años, cuando Dell'Orco tenía 24 años y trabajaba en Snam como ejecutivo de publicidad. Tras ver que tenían buena sintonía y algunas colaboraciones con la marca, Leo se convirtió en una pieza más de la firma.
La pareja mantuvo una relación discreta hasta 2021, cuando Armani salió al escenario cogido de la mano de Dell'Orco al finalizar uno de los desfiles de la colección masculina de la marca. "Prefiero estar entre bastidores y hacer las cosas importantes desde allí, eso es todo", declaró el compañero de vida del diseñador.
El futuro de la marca
En aquel momento, Armani expresó que había dado un paso más en presentarlo públicamente porque él lo ayudaba con las colecciones desde hace muchos años: "Es mi colaborador y es muy bueno, igual que mi sobrina Silvana con la colección femenina. Estoy preparando mi futuro con las personas que tengo ahora a mi lado".
Armani también expresó en su autobiografía 'Per Amore' que su pareja es “la persona a quien he confiado mis pensamientos más íntimos, personales, laborales y demás, y que los ha guardado con gran discreción".
Ahora la duda reside en si Dell'Orco será el heredero del imperio de Armani o este lo cederá a su sobrina Silvana. "Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he asumido hacia Leo Dell'Orco , los miembros de mi familia y el equipo de trabajo", declaró Armani en una entrevista con el 'Financial Times'.
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
- Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo