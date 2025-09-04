Los españoles lo tienen claro: estos son los famosos con los que se irían de vacaciones

Un año más, la empresa BlaBlaCar se ha interesado en saber con qué famosos les gustaría a los españoles compartir sus vacaciones.

Los españoles lo tienen claro: el famoso favorito es el extenista Rafa Nadal, con el 25% de los votos de los más de 8.000 entrevistados. El deportista lidera el 'Top 10' de la quinta edición de la encuesta: "¿Con quién viajarías en un BlaBlaCar?".

El segundo elegido por los ciudadanos que han participado en la encuesta es el cantante Alejandro Sanz, con el 20% de los votos. En el podium, entra el actor Dani Rovira tras cosechar el 16% de los votos de los entrevistados. Curiosamente, los tres elegidos han dado mucho de qué hablar en este 2025.

La lista la acaban de completar las siguientes celebridades: Rosalía y Fernando Alonso (15%); Antonio Banderas y Aitana Ocaña (14%); Carlos Alcaraz y Mario Casas (12%) y Lamine Yamal (11%).

Las combinaciones más polémicas

En esta nueva edición, la compañía ha querido saber a qué parejas polémicas quieren ver los entrevistados juntos en un BlaBlaCar durante un trayecto en coche. La pareja con más votos es la formada por los presentadores de televisión Pablo Motos y David Broncano (30%).

La segunda opción más elegida es la combinación formada por las cantantes españolas Aitana Ocaña y Lola Índigo (14,4%) y la tercera votada es la del portavoz de ERC Gabriel Rufián con Vito Quiles (14,1%).

Otras opciones elegidas son el creador de contenido Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué (13%), así como la actual vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, y su antecesora, Amaia Montero (10%).

En el ámbito de la política, vuelve a ganar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un 29% de los votos. Por delante, de Miguel Ángel Revilla, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Abel Caballero.