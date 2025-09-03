Famosos
Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
El programa 'TardeAR' dio a conocer el punto de vista de la madre del cantante tras la ruptura
¿Qué ha pasado entre Kiko Rivera e Irene Rosales?
La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: cuando septiembre trae divorcios y dignidad, por Laura Fa
Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: "Sigue el mismo patrón"
Ricardo Castelló
La familia Pantoja está en boca de todos después de que la revista 'Semana' publicase en exclusiva que Kiko Rivera e Irene Rosales se habían separado tras once años juntos. El medio de comunicación señaló que "la ruptura se ha producido en términos cordiales y no hay terceras personas implicadas".
No tardaron mucho tiempo en reaccionar a la noticia los protagonistas. El cantante aseguró que "no voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", debido a que "me ha costado mucho llegar a esta paz mental". A pesar de que no están siendo días fáciles, señaló en el comunicado emitido que "la vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar".
Irene Rosales desveló que "ha sido una decisión dura", pero que era la mejor opción para ambos. Además, los dos tienen claro que lo más importante actualmente son sus hijas: "Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres y así será siempre".
En la última emisión del programa de 'TardeAR', en Telecinco', la colaboradora Leticia Requejo reveló que Isabel Pantoja nunca tuvo una buena opinión de la exmujer de su hija, debido a que no se fiaba de ella por ciertos comportamientos que vivió de primera mano.
La periodista explicó que la tonadillera consideraba a Irene una influencia negativa para Kiko. La responsabiliza de la famosa participación del cantante en la 'serie' de 'Cantora, herencia envenenada', algo que la artista nunca le ha perdonado.
Se conoce que Isabel habría definido a la madre de sus nietas como "una loba con piel de cordero". Además, la culpa de la mala relación que tiene actualmente con su hijo.
El detonante de la separación
En el programa 'Fiesta' explicaron que el DJ podría haber estado llevando una doble vida con otra mujer durante varios años. Sin embargo, el detonante de la separación fue en la comunión de una de sus hijas, según explicó Ricky García.
"Todo saltó por los aires durante la celebración de la comunión de una de sus hijas, celebrada hace unos meses. Hubo un momento en el que Kiko desapareció de la celebración y eso fue lo que hizo que Irene dijese 'hasta aquí'".
