Irene Rosales lo tiene claro: no hay ni habrá una segunda oportunidad en su matrimonio

Dolida por las informaciones que han surgido desde que confirmó su separación de Kiko Rivera hace casi una semana, Irene Rosales ha roto su silencio y ha respondido este martes tanto a los rumores de que podría haber terceras personas en su decisión de romper su matrimonio -según el programa 'Fiesta' estaría "ilusionadísima" y se apunta a que sería con su monitor de gimnasio, en el que se habría apoyado en los últimos tiempos-, como a las especulaciones de que su ruptura no sería cordial y el detonante habría sido que el Dj le habría ocultado ingresos de varios bolos a su mujer, que habría facturado a sus espaldas.

En primer lugar, ha querido dejar claro que, después de que uno de los mejores amigos de Kiko, Albert Novo, dejase la puerta abierta a una hipotética reconciliación en declaraciones a 'TardeAR', no hay ni habrá una segunda oportunidad en su matrimonio a pesar de que el cantante haya vuelto este martes al domicilio familiar para ver a sus hijas Ana y Carlota: "Que ya lo hemos dicho, vamos a tener una relación totalmente normal".

"Que se dejen de inventar..."

"Es que no hay nada malo y me gustaría decir que no hay ningún tipo de problema, y que se dejen de inventar cosas económicas y demás porque es totalmente falso. Que dejen de nombrar a terceras personas porque son terceras personas que no tienen nada que ver y ya está", ha añadido rotunda, asegurando que ni su monitor de gimnasio ni el representante de Kiko, Fran, han influido en su separación. "Totalmente falso", ha sentenciado.

Respecto a Isabel Pantoja y las informaciones que insisten en que ahora podría tener un acercamiento con su hijo una vez que ha roto con Irene, con la que tenía muy mala relación y a la que se referiría como "un lobo con piel de cordero", la 'influencer' ha afirmado que "yo no tengo nada qué decir ni hablar nada". "Es un matrimonio que se ha separado y es una cosa de él y mía, y fin. Y que lo vamos a hacer lo mejor posible por nuestras hijas, ¿vale?", ha sentenciado con firmeza.

Con sus hijas

"Todo lo que se están inventando, ¡por Dios! Que no, que esto es un matrimonio que se ha dejado y ya está. Se ha separado y fin", ha concluido, dejando en el aire si ya han firmado el divorcio.

Y mientras Irene atendía a la prensa para zanjar las especulaciones en la puerta de su casa, Kiko se encontraba en el interior de la vivienda con sus pequeñas y, confirmando que su separación ha sido cordial, ha sido el encargado de coger el telefonillo y abrir a un repartidor que llevaba un paquete para su todavía mujer.

"En el peor momento de sus adicciones"

Por su parte, este miércoles, la revista 'Lecturas' publica una entrevista y declaraciones de Rosales de otros tiempos que podrían explicar ahora la separación: "Empecé con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda pero me dio igual. He tenido mil motivos para dejarlo", explica en la revista.

Además, la revista apunta a que el hecho de que Kiko no quisiera comprar una vivienda familiar podría haber sido el detonante de la ruptura.

Según cuenta en la revista de prensa rosa, el primogénito de Isabel Pantoja nunca quiso adquirir una casa con ella y prefirió vivir de alquiler porque pensaba que si adquirían una propiedad, ella le dejaría y se quedaría con la casa.

Y añade que llegaron a cambiarse de casa en tres ocasiones por no poder pagar el alquiler. "Cuando empecé con Kiko él no tenía nada y juntos hemos pasado épocas muy malas", afirma.