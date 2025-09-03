Bertín Osborne y sus proyectos para salir de su crisis económica

Con la llegada de septiembre, son muchos quienes despiden las vacaciones de verano, que en menos de lo que dura un parpadeo deben dejar paso ya a la vuelta al trabajo. Con tal de amenizar este doloroso trámite, las Mamarazzis vuelven al ruedo para traer las novedades más inmediatas de la prensa del corazón.

En este episodio del pódcast de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, presentado por la dupla galáctica conformada por Laura Fa y Lorena Vázquez, las dos especialistas han compartido un breve pero intenso repaso de todo lo acontecido a lo largo del último mes en torno los famosos. Tan distintos son los nombres propios que cobran protagonismo en este capítulo como los motivos que les han llevado a hacerlo. Sea como sea, demos comienzo a la quinta temporada de Mamarazzis.

Bertín Osborne, en apuros económicos

Por mucho que el nombre de Ana Obregón, siempre acompañada de la pequeña Ana Sandra, haya sido noticia por el futuro nacimiento del hijo de su sobrino Juancho, si de alguien tocaba hablar esta semana era de Bertín Osborne. Menos desentendido que en ocasiones anteriores de su hijo con Gabriela Guillén, el cantante y presentador acudió como invitado a 'El Hormiguero', donde habló de esto y de lo otro con Pablo Moto: "Tengo un niño, que es una monada. La gente decía que lo tenía escondido, ahora lo he sacado y también dicen. A mí me la sopla", afirmó sobre su paternidad.

No habló, sin embargo, de los problemas financieros que atraviesa y, sobre todo, de cómo está tratando de afrontarlos. Porque no solo su negocio de productos 'gourmet' y el 'tícketing' va a saldar las deudas del artista y figurante en la lista de morosos de Hacienda, menos viendo el resultado de sus últimos conciertos en lo que a asistencia se refiere. A su faceta profesional, Osborne deberá sumar otros negocios, que por lo pronto pasarían por alquilar apartamentos turísticos o reconvertir en un hotel su finca, un proyecto que llevará a cabo junto a su socio y amigo, el Turronero. Asimismo, también contempla un cambio de residencia para convertir su casa en alojamiento y reubicarse en una vivienda cercana al hotel.

Sergio Ramos se estrena como cantante

De un cantante veterano pasamos a otro debutante. Ya en la recta final de su carrera futbolística, Sergio Ramos ha decidido pasarse a la música. Lo ha hecho con su nueva canción 'Cibeles', composición de la cual –explica– le llevó varios meses. Lejos de tratarse de un tanteo musical, este sencillo es solamente el preludio de un disco en el que también participarán Maluma o J Balvin.

Por cierto, el excapitán del Real Madrid, ahora afincado en México, también fue uno de los invitados del programa de Trancas y Barrancas, donde defendió (otra vez) a capa y espada que el matrimonio que compone junto a Pilar Rubio sigue estando "perfectamente".

El frenético verano de Lamine Yamal

"Ríete tú de Lamine Yamal", han bromeado las Mamarazzis al rememorar las fiestas de algunos futbolistas –Sergio Ramos entre ellos– a lo largo de las décadas pasadas. El fenómeno del jugador de Rocafonda transgrede los límites de lo meramente futbolístico, y muestra de ello ha sido el frenético verano que ha vivido en lo personal.

Su tan mediática como controvertida fiesta de los 18 era solo el comienzo. Allí acudió como invitada la cantante Nicki Nicole, con quien empezó un tonteo que se alargó hasta su escapada a Mónaco –con las vacaciones en Italia junto a la 'influencer Fati Vázquez de por medio– y, más tarde, la confirmación de esta relación con un posado juntos que el futbolista publicó a modo de felicitación para el cumpleaños de la artista argentina. ¿Raro, verdad? ¿Alguien de la dimensión de Yamal afianzando una relación y haciéndola pública en cuestión de semanas? ¿Qué famoso haría eso?

A este interrogante, las Mamarazzis han agregado las informaciones sobre la visita del jugador blaugrana a Sevilla con motivo del concierto de su buen amigo Morad. Las comitivas de ambos famosos salieron a cenar una vez concluido el espectáculo del artista de la Florida para luego cerrar la noche por todo lo alto en la discoteca Rosso Sevilla. Pese a haber contratado unas diez chicas de compañía para la ocasión, estas parecieron no ser "suficientemente simpáticas", han confirmado las Mamarazzis.

David Muñoz, de Estopa, comienza la universidad

Mientras unos juegan a llevar al límite su prematuridad, otros apuestan por dejar de lado la veteranía para centrarse en perseguir nuevas metas. David Muñoz, que junto a su hermano José Manuel conforma el dúo musical de Estopa, ha decidido emprender de una vez por todas su aventura universitaria. Lo hará a los 49 años, edad a la que arrancará sus estudios en Historia, tal como ya hizo en el pasado su fan devota, Laura Fa.

Nuevos detalles sobre el divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales

Otra de las noticias más sonadas de la semana fue el divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales tras nueve años de matrimonio y tres hijos en común. Lo adelantó la revista 'Semana' y, pese a que la separación fue de mutuo acuerdo, dedicando las vacaciones a atar los últimos cabos de la ruptura legal para que esta repercuta lo menos posible en sus hijos, los medios no han parado de buscar los motivos exactos que han llevado a dinamitar esta relación.

Bien sabido es por todos que hubo infidelidades y acercamientos a otras personas que llevaron a un distanciamiento entre ambos, aunque en los últimos días han salido a la luz informaciones que hablan de un episodio durante la comunión de su hija, cuando Rivera abandonó temporalmente la relación por motivos que, por el momento, no han trascendido. "Es algo que llevan tiempo arrastrando", han concluido Fa y Vázquez.

A las Mamarazzis, no obstante, si hay algo que les llama la relación de todo este asunto son los mensajes que está dejando estos días el hijo de Isabel Pantoja en redes sociales. Con un indistinguible sello de ChatGPT, los puntos y coma y la ausencia de faltas son la evidencia más clara de que las reflexiones en los pies de foto de las últimas publicaciones del 'DJ' no han salido, desde luego, de su puño y letra.

