La 'espantá' de Azúcar Moreno en Valencia tras 20 minutos de actuación: "No era un concierto, era un karaoke"

"No era un concierto de Azúcar Moreno, era un karaoke de Azúcar Moreno de 35.000 euros", asegura un fan molesto por redes sociales tras el polémico concierto de las Azúcar Moreno en las fiestas patronales de Bétera. "Estuve en Bétera y no cantaban. Fueron a Sueca hace tres años e hicieron lo mismo. En un festival remember de València, lo mismo. No cantan, solo bailan. Si ya no quieréis cantar, no hagáis bolos; pero lo de ir de víctimas en TV me supera", sigue igual de molesto este asistente al concierto.

Abucheos y críticas

La polémica surge porque la actuación del dúo de las hermanas Salazar estaba prevista para las 23 horas, pero no aparecieron en escena hasta las 1.45 horas, según la propia Toñi, por problemas en la organización. Al parecer, el concierto solo duró unos 20 minutos y los asistentes en Bétera mostraron su descontento con abucheos y críticas, llamándolas "estafadoras" hasta el punto que la policía las tuvo que escoltar.

El evento tuvo lugar el martes 12 de agosto tras la presentación de les "Obreres i Majorals 2025" en l’Albereda, pero según algunos testigos también la presentación de los festeros fue más larga de lo habitual y Azúcar Moreno apareció en escena a las 1.45 horas.

"Salimos al escenario cabreadas"

Ante este altercado motivado por las tres horas de retraso, las hermanas se han defendido en televisión. Concretamente, en el programa 'Fiesta' de Telecinco. En ese sentido, el colaborador Luis Rollán se puso en contacto con Toñi Salazar para explicar lo que ocurrió en Bétera y para agradecer a su amigo el apoyo: "Eres la persona más noble que conozco, un gran amigo. Nosotras a ese escenario salimos cabreadas, claro que sí, pero porque nos tuvieron hasta las dos de la mañana esperando para actuar, y salimos por la gente. El organizador nos llamaba estafadoras y por ahí no paso, nosotras somos trabajadoras por los pueblos y a mucha honra. Somos muy generosas, demasiado, eso no lo cuentan. Nosotras somos artistas que vivimos de nuestra música honestamente y no nos merecemos que nos traten así".