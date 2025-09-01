El insólito juicio de la rapera Cardi B, acusada de agredir a una guardia de seguridad: "Gorda no, le llamé zorra"

La artista Cardi B se caracteriza por las extravagancias. Más allá de su estilo estrafalario, las constantes polémicas son otra de sus señales de identidad: una mujer le demandó por tirarle un micrófono y su exmarido denunció que le había sido infiel en su tercer embarazo. Y ahora, en medio de un juicio por una presunta agresión a una guardia de seguridad, la cantante sigue exhibiendo su imperiosa personalidad. Las contestaciones y los 'outfits' elegidos para la ocasión no han pasado desapercibidos por la audiencia, que ha convertido esta acusación en un nuevo 'show' de la estadounidense.

Cardi B está siendo juzgada estos días por supuestamente haber agredido a una guardia de seguridad de un consultorio obstétrico en 2018. La cantante denuncia que Emani Ellis - quien pide 25 millones de euros de indemnización- le había perseguido y grabado durante su primer embarazo, cuando ni ella ni su marido querían que se hiciera público. Sin embargo, la rapera asegura que no la agredió, que solo se encaró.

El juicio se está retransmitiendo en directo por YouTube, lo que mantiene enganchada a la audiencia por acudir con su habitual estilo exuberante y por los constantes rifirrafes con el abogado de la demandante. "Ayer tenía el pelo negro y corto. Hoy lo tiene rubio y largo. ¿Cuál es su pelo natural? ¿Son ambos naturales?", le ha dicho Ron Rosen Janfaza. La cantante, sorprendida por la inusual pregunta ha respondido que "son pelucas" y le ha preguntado con mucha ironía si "esto que estamos teniendo ahora mientras hablamos también es un altercado verbal".

Emani Ellis denuncia que “le puso las uñas en la cara” y le dijo "que te jodan perra gorda, te voy a patear el culo". Pero Cardi B ha contestado ante la sorpresa de los presentes "gorda no. La llamé zorra", aunque ha dicho en el juicio que "era gigante, llevaba unas botas negras enormes, y yo pensé: '¡Joder! ¿Qué voy a hacer ahora?" y que "lo primero que le dije fue '¿qué cojones haces? Vuelve a tu puesto. Ella tenía el peso de alguien de seguridad. Ella es un poco... como para proteger un edificio".

"¡Puta, fuera de mi vista! ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué me estás grabando? ¿No se supone que eres de seguridad?", reconoce que afirmó la cantante. "Estaba preocupada porque estaba embarazada y esta tía estaba a punto de darme una paliza", ha añadido.