Polémica

El insólito juicio de la rapera Cardi B, acusada de agredir a una guardia de seguridad: "Gorda no, le llamé zorra"

La cantante ha convertido la acusación de una guardia de seguridad en un 'show' más de su carrera

Cardi B, absuelta de agresión criminal en el 'ataque' con micro durante un concierto

El 'ataque' de la rapera Cardi B a uno de sus fans en pleno concierto por este motivo| Vídeo

La rapera Cardi B en la alfombra roja de los Grammy

La rapera Cardi B en la alfombra roja de los Grammy / EFE/EPA/ALLISON DINNER

Alexandra Costa

La artista Cardi B se caracteriza por las extravagancias. Más allá de su estilo estrafalario, las constantes polémicas son otra de sus señales de identidad: una mujer le demandó por tirarle un micrófono y su exmarido denunció que le había sido infiel en su tercer embarazo. Y ahora, en medio de un juicio por una presunta agresión a una guardia de seguridad, la cantante sigue exhibiendo su imperiosa personalidad. Las contestaciones y los 'outfits' elegidos para la ocasión no han pasado desapercibidos por la audiencia, que ha convertido esta acusación en un nuevo 'show' de la estadounidense.

Cardi B está siendo juzgada estos días por supuestamente haber agredido a una guardia de seguridad de un consultorio obstétrico en 2018. La cantante denuncia que Emani Ellis - quien pide 25 millones de euros de indemnización- le había perseguido y grabado durante su primer embarazo, cuando ni ella ni su marido querían que se hiciera público. Sin embargo, la rapera asegura que no la agredió, que solo se encaró.

El juicio se está retransmitiendo en directo por YouTube, lo que mantiene enganchada a la audiencia por acudir con su habitual estilo exuberante y por los constantes rifirrafes con el abogado de la demandante. "Ayer tenía el pelo negro y corto. Hoy lo tiene rubio y largo. ¿Cuál es su pelo natural? ¿Son ambos naturales?", le ha dicho Ron Rosen Janfaza. La cantante, sorprendida por la inusual pregunta ha respondido que "son pelucas" y le ha preguntado con mucha ironía si "esto que estamos teniendo ahora mientras hablamos también es un altercado verbal".

Emani Ellis denuncia que “le puso las uñas en la cara” y le dijo "que te jodan perra gorda, te voy a patear el culo". Pero Cardi B ha contestado ante la sorpresa de los presentes "gorda no. La llamé zorra", aunque ha dicho en el juicio que "era gigante, llevaba unas botas negras enormes, y yo pensé: '¡Joder! ¿Qué voy a hacer ahora?" y que "lo primero que le dije fue '¿qué cojones haces? Vuelve a tu puesto. Ella tenía el peso de alguien de seguridad. Ella es un poco... como para proteger un edificio".

"¡Puta, fuera de mi vista! ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué me estás grabando? ¿No se supone que eres de seguridad?", reconoce que afirmó la cantante. "Estaba preocupada porque estaba embarazada y esta tía estaba a punto de darme una paliza", ha añadido.

Prohibido el baño en unas 30 playas del área de Barcelona por la mala calidad del agua tras las lluvias

El insólito juicio de la rapera Cardi B, acusada de agredir a una guardia de seguridad: "Gorda no, le llamé zorra"

Del piloto Felipe a la piloto Leonor de Borbón: 38 años de distancia histórica

Cuando el chaval Felipe de Borbón se formó como piloto militar

Illa y Puigdemont

“Putin no va a parar”: Von der Leyen se conjura con los gobiernos en primera línea para defender Europa

Un Barça-Valencia de Liga ante 6.000 espectadores: el Johan Cruyff coge fuerza

El Port de Tarragona inicia la descarga de más de 208.000 toneladas de mineral de hierro, logrando un récord histórico

