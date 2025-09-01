El influencer Pablo Garna deja las redes sociales: "El verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí"

El influencer Pablo Garna ha anunciado que deja su acomodada vida en redes sociales para entrar al seminario y ser sacerdote. Este modelo granadino de 35 años ha asegurado que quiere "vivir la vida que un día Dios pensó para mí, hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo".

En un vídeo publicado en Instagram, donde tiene 650 mil seguidores, ha explicado que su última publicación era para despedirse de las redes sociales "y cerrar esta etapa de mi vida, una etapa en la que he aprendido muchísimo, me lo he gozado, he disfrutado, me llevo personas extraordinarias, pero que ahora se tiene que cerrar, y se cierra por otro capítulo muy ilusionante".

Garna asegura que quiere estar en "el foco de silencio, de oración, de hábitos, de rutina, una vida radicalmente distinta" porque "en unas semanas voy a entrar al seminario, ya está, así, tal cual, y y si Dios quiere, en unos años, pues seré sacerdote". Aunque sus seguidores eran conscientes de cómo vívía la religión este influencer, ha sorprendido a muchos este cambio tan radical.

"Sé también que es una decisión que el mundo puede no entender, ¿no? Me va bien en la vida, mis viajes, mis cosas, mi coche, ganar dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas, pero de qué me sirven esos viajes, ese coche, ese piso, familia...pero no es en lo que yo tengo en el corazón", ha razonado en el vídeo. Pablo Garna quiere "una vida de entrega al servicio de los demás, una entrega completa, y una entrega con un nombre, que es el sacerdocio".

"Para mí el éxito en la vida no es esto, no es Instagram, no es tener dinero, no es que te reconozcan por la calle, son cosas buenas y está muy bien, pero para mí el éxito, el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí", ha reconocido el influencer.