La mujer de Bruce Willis responde a las críticas por la drástica decisión familiar sobre la enfermedad del actor: "Se apresuran a juzgar al cuidador"

Bruce Willis lucha contra la demencia frontotemporal y la afasia desde hace años pero ya ha llegado a un punto de no retorno. La situación es de tal magnitud que su familia se ha visto obligada a tomar "la decisión más difícil" de sus vidas, según han explicado sus hijas y su mujer.

Y es que ha decidido trasladar al famoso actor, de 70 años, a una residencia de cuidados especiales donde recibirá atención permanente (24/7) debido a que necesita unos cuidados que su familia ya no puede proporcionarle en casa.

Cuidados familiares hasta ahora

Tanto su mujer, Emma Heming Willis, como sus hijas y su exesposa, la también actriz Demi Moore, se han encargado de atender a Bruce Willis desde antes de hacerse público en 2022 que el intérprete padecía afasia, un trastorno del lenguaje que le impedía comunicarse.

Fue entonces cuando se anunció que se retiraba del mundo del espectáculo porque, debido a sus problemas de salud, no podía volver a aprenderse ningún papel ni tampoco interpretarlo. Decidieron que lo mejor era que Bruce Willis descansase rodeado de los suyos y se dejase cuidar.

Poco después se hizo público que el conocido intérprete no sólo padecía afasia, sino que sufría demencia frontotemporal y que ésta era degenerativa. Desde aquel momento, el deterioro cognitivo del actor ha sido notorio.

Ingresado en una residencia

No es nada excepcional, puesto que cualquier persona con Alzhéimer sufre el mismo proceso o al menos muy similar, pero tal vez el hecho de verlo en un personaje tan popular como Willis evidencia el sufrimiento de las familias que conviven con este gravísimo problema de salud y que afecta a tantas personas.

Ahora Bruce Willis ha llegado a un punto de no retorno y necesita cuidados permanentes hasta el punto de tener que ser trasladado a una residencia de atención especial donde, probablemente, pasará los últimos meses de su vida, ya que su condición física y mental se agravará con el transcurrir del tiempo, como le ocurre a cualquier persona con este tipo de dolencias.

"Una de las decisiones más difíciles"

Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, era la que había compartido uno de los testimonios más duros de su vida en una emotiva entrevista para Good Morning America. Con la voz entrecortada, contaba cómo la salud del actor se había deteriorado en los últimos meses a nivel galopante. Ella y su familia han tenido que tomar una decisión que les ha costado mucho, y de la que, desafortunadamente, han recibido numerosas críticas por parte de algunos seguidores del actor.

"Lo que sabía era que al compartir parte de nuestra información íntima, veríamos dos bandos. Habría personas con una opinión frente a personas con una experiencia real", ha compartido Emma Heming en un vídeo publicado en Instagram, donde ha reconocido que "fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora".

"Las personas con una opinión se apresuran a juzgar al cuidador", ha denunciado su mujer, que ha recordado que "a eso se enfrentan los cuidadores. Al juicio y a las críticas de los demás".

"Nada cambia una opinión tan profundamente como cuando tienes una experiencia", ha explicado, añadiendo que "no sabes cómo se comporta tu persona ni la dinámica familiar", ha reivindicado. "Lo cierto es que las opiniones son muy fuertes y ruidosas. Pero si no tienen la experiencia de esto, no tienen voz ni voto", ha finalizado.