"Me iban a comer": el duro testimonio de Ana Peleteiro sobre su adolescencia

Ana Peleteiro se ha abierto en canal en 'Mis Raíces', el programa de Cuatro en el que Isabel Jiménez se adentra en el entorno más personal de los famosos para descubrir sus orígenes con testimonios de personas esenciales en sus vidas.

La atleta ha hablado sobre su infancia y los momentos que marcaron en su vida, y lo ha hecho acompañada de sus padres, Carmen y José.

Carmen era profesora del colegio en el que estudiaba la gallega, y aunque su madre no recuerda un episodio concreto, Peleteiro lo tiene muy clavado: "No me dejaba llamarla mamá. Que me diga mi madre '¿Dónde está tu mamá? Yo soy tu profe Carmen' Mis amigas alucinaban y yo pasé una vergüenza".

La madre de la atleta ha asegurado que "ella lo vivió con dolor y me lo echa en cara muchas veces". Además, ha añadido que "llevaba muy mal" que su hija se saltara alguna norma y que lo que más le afectó fue "que una hija de una profesora fuese tan salvaje".

Ana Peleteiro ha confesado que en el instituto lo pasó peor porque le hicieron bullying: "Sufrí un poco más en el instituto, pero porque creo que ahí todos somos un poco más capullos. Todo lo que es, es malo. Siempre van a buscar algo con lo que meterse contigo".

Sus padres reaccionaban de forma distinta ante la situación: "Mi madre me decía 'si te pasa algo me lo dices', pero mi padre era más de si se meten contigo tú devuélvela".

La atleta ha explicado que su padre le enseñó a no dejarse intimidar y a estar preparada ante cualquier situación: "Me dijo que no diese la primera, pero si te dan una, tú le das tres (...) Fue el mejor comentario que pudiste hacer porque si no me iban a comer en el instituto".

Sin embargo, Peleteiro ha declarado que tanto la reacción de su madre como la de su padre contribuyeron a forjar la persona que es hoy: "Mi padre me crio así e hizo una mujer muy fuerte y luchadora; y mi madre con más conversación. Creo que ahora de adulta he mezclado las dos partes".