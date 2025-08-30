Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Famosos

Jessica Bueno se pronuncia sobre la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Gema López desvela en 'Espejo público' el motivo de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

¿Qué ha pasado entre Kiko Rivera e Irene Rosales?

JESSICA BUENO

JESSICA BUENO / EUROPA PRESS TV

Europa Press

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noticia de la semana ha sido la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales. La revista 'Semana' informaba este miércoles de la decisión que habría tomado la pareja tras once años de relación y nueve de matrimonio.

Las reacciones no han tardado en llegar y Jessica Bueno, expareja del dj, ha confesado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva qué le parece la separación entre Kiko e Irene. Con cautela, la modelo ha desvelado que se trata de "algo muy delicado y no soy yo quien para comentar absolutamente nada" porque "es cosa de ellos".

La modelo se ha mostrado cauta a la hora de hablar de la noticia de la semana y ha explicado en qué punto se encuentra su relación con el dj: "La única relación y lo único que nos une es nuestro hijo, y es de lo único de lo que hablamos".

Noticias relacionadas y más

En cuanto a cómo se lo ha tomado el hijo que tienen en común la triste noticia, Jessica ha preferido no decir nada porque "es un tema muy delicado". La modelo está inmersa en su nueva aventura como concursante de 'Supervivientes All Stars' y prefiere mantenerse al margen de esta polémica que ha sacudido al clan Pantoja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
  2. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  4. El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
  5. La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
  6. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  7. Miguel Ángel Revilla desvela el dinero que ya le ha costado la demanda del rey emérito sin que se haya celebrado el juicio
  8. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos

Jessica Bueno se pronuncia sobre la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Jessica Bueno se pronuncia sobre la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

España se juega la vida ante la Bosnia de Nurkic tras el esperpento con Georgia

España se juega la vida ante la Bosnia de Nurkic tras el esperpento con Georgia

"Las bravas medievales, un escándalo": el bar de Vic aclamado por sus patatas bravas

"Las bravas medievales, un escándalo": el bar de Vic aclamado por sus patatas bravas

Djokovic no falla y Cristina Bucsa se regala unos octavos ante Sabalenka

Djokovic no falla y Cristina Bucsa se regala unos octavos ante Sabalenka

Desinflando el FLA

Desinflando el FLA

El edificio de Sabadell que ya está en la historia del cine

El edificio de Sabadell que ya está en la historia del cine

Así puede afectar un incendio a tu coche aunque no haya sido alcanzado por el fuego

Así puede afectar un incendio a tu coche aunque no haya sido alcanzado por el fuego

Viaje a Epping, el corazón de las protestas anti-inmigración en el Reino Unido

Viaje a Epping, el corazón de las protestas anti-inmigración en el Reino Unido