Con Franco vivíamos mejor, Grok lo confirma

Eso no puede ser España La polémica de la semana en las redes sociales da para sacar dos conclusiones: la primera, que hay gente que se cree de verdad no solo que España es un paraíso terrenal, sino también que siempre lo ha sido; la segunda, que la inteligencia artificial es muy osada y lo contesta todo, pero eso no significa que sus respuestas sean siempre correctas. Todo empezó con una foto que colgó el usuario de la red X @Kritikafull. En la imagen se ve a siete personas, cuatro niños y tres adultos. Están sucios y despeinados, se les intuye muy pobres, porque van descalzos y con ropas que les van grandes, y están en una casa humilde y con las paredes cuarteadas. El tuitero, que es un activista de izquierdas, publicó la foto y escribió: "Con Franco vivíamos mejor". Los tuiteros de derechas no se creían al parecer que los paupérrimos protagonistas de la imagen pudieran ser españoles, porque a ellos les han dicho que los pordioseros son siempre los inmigrantes que vienen a robarnos o a quitarnos los trabajos. Y entonces hicieron lo que hacen siempre últimamente: preguntarle a Grok dónde se había tomado la foto para establecer una verdad irrefutable. La IA de Elon Musk respondió sin lugar a dudas que eso no era la España franquista: "La foto es de Walker Evans, tomada en 1936 en Hale County, Alabama, EE.UU. Muestra a la familia Burroughs, aparceros en la Gran Depresión". Ajajá, ya estaban otra vez los rojos intentando colar bulos, suerte que el hombre más rico, inteligente y bondadoso del mundo ha creado una herramienta para desenmascararlos. Miles de tuiteros abrazaron esa tesis citando la respuesta de Grok. Pero bastaba con ir a la fuente principal, el archivo fotográfico histórico de la Universidad de Málaga, para comprobar que Grok se lo había inventado todo, que la foto pertenece al fondo Bienvenido Arenas y fue tomada en agosto de 1952 en Málaga, España. Otra vez será.

Elon Musk y xAI lanzan Grok 4, "la IA más inteligente del mundo" / Europa Press

Resistir a 'Resistiré' Los últimos días han sido especialmente luctuosos para el colectivo de artistas españoles. El pasado domingo murió, muy joven, Verónica Echegui, protagonista de 'Yo soy la Juani'. El martes falleció Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico y autor de algunas de las canciones más conocidas de la historia de España. Y el miércoles le tocó a Eusebio Poncela, icono primero del cine 'underground' patrio con 'Arrebato' y respetado partícipe después de películas de éxito como 'Matador' o 'Martín (Hache)'. Todas esas muertes se han lamentado esta semana en las redes sociales. Pero seguramente la de De la Calva haya sido la más citada. Y no solo por el incuestionable éxito que alcanzó en la música, sino porque una de sus canciones, 'Resistiré', volvió al primer plano como un ciclón hace cinco años, durante la pandemia. La letra, ese "junco que se dobla pero siempre sigue en pie", encajaba con la épica de estar por casa –nunca mejor dicho– que requería el momento, y la canción sonó esos días a todas horas para dar ánimos a una población más o menos enferma o asustada, pero sin duda aburridísima. 'Resistiré' sonó tanto que alguna gente acabó francamente harta de ella, como se ha recordado estos días, con cariño y a cuenta de la muerte de su autor, en las redes sociales. "¿Vacuna emocional? Hubo un momento de la pandemia en que preferí pillar el covid a escuchar 'Resistiré' una sola vez más", escribía por ejemplo en X @RiesgoRNR. Otros, como @fsierra, intentaron poner esa turra insoportable en perspectiva: "'Resistiré' es una canción maravillosa que casi abrasamos en el covid. Si el Dúo Dinámico hubiera sido inglés sería leyenda internacional. Para mí siempre lo fueron, como cantantes y compositores. Al final del verano se nos fue Manolo. DEP. Brindemos por él con un sorbito de champán".

Manuel de la Calva, durante un concierto del Dúo Dinámico. / ALBERTO MARTÍN / EFE

La IA y el 'efecto Werther' Siempre ha sido un asunto espinoso cómo abordar el suicidio en los medios de comunicación. En muchos casos, una norma no escrita aconsejaba o aconseja no dar publicidad a esas muertes, sobre todo para evitar la tentación de la imitación. El miedo al 'efecto Werther', la oleada de suicidios que recorrió Alemania y otros países europeos a finales del siglo XVIII tras la publicación de la novela de Goethe, sigue presente en la toma de decisiones al respecto de especificar o no en los medios si alguien se ha quitado la vida. La situación ha cambiado un poco con la proliferación en los últimos años de las webs sensacionalistas. Y la universalización de los bots conversacionales de inteligencia artificial le han dado un nuevo giro y han abierto nuevos dilemas. Esta semana ha trascendido que los padres de un adolescente que se suicidó en EEUU tras hablar de quitarse la vida con ChatGPT han demandado a OpenAI –la empresa dueña del bot– por supuestamente ayudarle a tomar la decisión. Un reportaje de 'The New York Times' especifica las últimas conversaciones entre el chico de 16 años y ChatGPT. Entre otras cosas, la IA le aconseja cómo ocultar las marcas en el cuello que le había dejado un intento de colgarse con una cuerda o le anuncia que no va a juzgar por qué tiene curiosidad acerca de los mejores métodos para suicidarse. Aunque parece claro que fallaron los controles de la empresa, y que la alarma que debería haber saltado ante determinadas preguntas del adolescente no saltó, algunos usuarios de las redes sociales también se preguntan si los padres no deberían haber estado más pendientes de qué preguntaba su hijo a ChatGPT. "Debieron acompañar y apoyar a su hijo", sostiene @Josampira en X. Pero la respuesta de @LluisDoc evidencia que no es un debate fácil: "Los padres no somos infalibles, ni los terapeutas. OpenAI se merece una gran multa. Así se tomarán más en serio su responsabilidad".