Fernando Tejero se sincera sobre su complicada infancia: "Los psicólogos me decían que tenía todas las papeletas para acabar yonqui o alcohólico”
El actor ha explicado el acoso que sufrió en la escuela por ser homosexual: "Me tiraban piedras"
Fernando Tejero abandona 'La que se avecina' de forma definitiva: "Del personaje de Fermín está todo contado"
Alexandra Costa
Fernando Tejero se ha convertido en un referente en el cine español tras pasar por series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'. Pero pocos de sus seguidores conocen la complicada infancia y adolescencia que vivió el actor hasta consolidarse en un icono.
“Cada uno de los psicólogos a los que he ido me decía que tenía todas las papeletas para ser yonqui o alcohólico", ha explicado Fernando Tejero en una entrevista en 'El País'. El actor ha explicado que sufrió bullying cuando era pequeño por ser homosexual. "Tenía más pluma que un pavo. La voz superaguda, voz de niña, prácticamente, muy fina. De hecho, la tengo así de forzarla", ha añadido. "Por la pluma. Me tiraban piedras, me llamaban maricón".
"La pluma me la quité a base de reprimir formas de expresarme, amaneramientos, luchando contra mí mismo. Empecé a tartamudear mucho", ha asegurado. "Me convencí a mí mismo de que mi futuro era heredar la pescadería de mi padre, casarme, tener hijos. Tuve tres novias. Y me fui a la mili", ha recordado Tejero.
"Me destrozó"
A todo esto cabe sumarle que sus padres le dejaron con apenas nueve meses con sus tíos abuelos porque ellos no podían hacerse cargo porque su madre tenía apendicitis. Pero aunque esto iba a ser algo temporal, unas semanas, acabaron siendo 14 años. "Sabía de la existencia de mis padres, vivíamos en la misma ciudad, pero los veía muy poco", ha reconocido el actor. "Puedo entender, que me cuesta, por la época, el que mis padres me dejasen ahí. Era una cosa que se hacía mucho en el sur: "Venga, te dejo ahí al niño, sálvese quien pueda", ha añadido.
Todo esto cambió cuando a su tía, a quien él realmente consideraba su familia, le detectaron cáncer y volvió a casa de sus padres, con quien no había convivido desde que era un bebé. "Esto me destrozó. Empecé a flaquear en mis estudios. Empecé a tener problemas gordos", ha añadido. Más allá de trabajar en la pescadería de su padre, al volver de la mili comenzó a dar clases de teatro, algo que también le ayudó a aceptarse a si mismo y acabó cambiándole la vida. "Verbalicé que soy gay. Y ahí ya empiezo a ser yo", ha reconocido en la entrevista.
