El gesto de la reina Letizia con un perrito recién adoptado en Rebollar (Cáceres)
Que la reina Letizia es una amante de los animales es algo que deja patente siempre que se la ve en público con uno.
El pasado 18 de marzo, durante un acto oficial con la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, se agachó a acariciar a un perro lazarillo que había asistido a la recepción en el Palacio de la Zarzuela y que estaba tumbado en la moqueta
Y hace unos días, en el Palacio de Marivent, hizo lo propio con Kayden, el perro guía del atleta paralímpico Joan Munar.
Viaje oficial a Extremadura
Este viernes, durante la visita de los Reyes por los lugares más afectados por el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), el blanco de las caricias de Letizia ha sido Fuego, un perrito recién nacido que estaba en brazos de su dueña, una vecina de Rebollar.
Rebollar, con solo 200 vecinos, ha sido el único bdel valle del Jerte y la primera parada de la visita de los Reyes a la zona afectada.
Dos minutos de caricias
Mientras Felipe y Letizia saludaban a los vecinos allí congregados, la Reina se ha parado a conversar con la dueña de Fuego, con la que ha estado más de dos minutos hablando sin dejar de acariciar al perrito, adoptado en las últimas semanas.
Los Reyes concluyen este viernes su visita oficial a Castilla y León, Galicia y Extremadura para conocer "de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población”, según el comunicado de Casa Real.
