Enfermedad

El guitarrista de Madness, Chris Foreman, revela que tiene cáncer

Concierto de Madness en el Festival Cruiïla BCN, en el 2011.

Concierto de Madness en el Festival Cruiïla BCN, en el 2011.

El guitarrista de Madness, Chris Foreman, ha anunciado que le han diagnosticado cáncer. El músico, de 69 años, cofundador de la banda británica en 1976, ha revelado la noticia el viernes en una publicación de Facebook.

"A principios de este año, tuve un dolor intenso en la parte superior de la espalda y los hombros", ha escrito Foreman. Finalmente, se hizo una resonancia magnética a finales de junio después de que el dolor se volviera "insoportable".

"Encontraron un tumor en mi columna vertebral", dijo. Al mes siguiente, ha contado que se sometió a "todo tipo de tratamientos", incluyendo "radioterapia que lo destruyó y detuvo el dolor".

"De hecho, también me hicieron una punción lumbar. ¡Rock and roll! No estaba en buena forma, como mínimo", ha explicado. "Mis riñones solo funcionaban al 14%, lo cual ha mejorado mucho desde entonces". Continuó: "Lo que tengo es un tipo de cáncer llamado mieloma. Es tratable, pero no curable. Cuando logre la remisión (¡lo haré!), debería poder volver a la vida normal", ha ñadido.

