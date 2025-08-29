Famosos
Gonzalo Miró no se corta y bromea sobre su sueldo en TVE
Gonzalo Miró ya sabe cuándo se retirará: "En cuanto eso pase"
Andrea Riera
Gonzalo Miró es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. El periodista deportivo, además de ser especialista en fútbol, también es colaborador televisivo y da su opinión sobre actualidad, política o incluso temas del mundo del corazón.
Hace una semana se conoció que el madrileño había firmado por Televisión Española para copresentar 'Directo al grano', el nuevo magacín de actualidad que comandará Marta Flich y que se emitirá en la franja de tarde de La 1 a partir del próximo miércoles 3 de septiembre.
Con este paso en su carrera, Gonzalo Miró abandonará Atresmedia, donde trabajaba como analista político en programas como 'Espejo público', 'Más vale tarde' y 'La Roca', entre otros.
El periodista está ilusionado con su llegada a RTVE y así lo hizo saber a través de un comunicado:
"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos".
En 'El Partidazo' de la Cadena COPE, Joseba Larrañaga bromeó sobre el sueldo del comunicador tanto en la radio como en televisión: "Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces".
Tras esto, Gonzalo Miró le respondió: "Sí. ¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?". A lo que Larrañaga apuntó: "También es verdad, para que lo cobren otros, mejor lo cobras tú".
Sin embargo, Joseba comentó que su sueldo lo pagarían también el resto de tertulianos del programa, a lo que Miró contestó entre risas: "Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí... Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña".
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: 'Vale ya con la productividad...
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos