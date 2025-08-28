Polémica
El humorista Pedro Ruiz, sobre jubilarse a los 65 años: "Se lo digo por experiencia"
El artista responde a una reflexión de Santi Millán sobre la edad de jubilación en España
El mensaje de Pedro Ruiz sobre la ola de calor: “Esto si que es una preocupante…"
¿Qué ha pasado entre Kiko Rivera e Irene Rosales?
María Rueda
Pedro Ruiz (78 años), quien se describe como un “comunicador, actor, escritor, cantante, compositor y humorista, pero sobre todo un artista libre”, ha vuelto a abrir un tema de debate. Y es que ha querido pronunciarse sobre la edad de jubilación en España, que ahora mismo es de 65 años (para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses a la Seguridad Social).
Santi Millán: “Es una decisión que tomarán otros”
El presentador de ‘Got Talent’ Santi Millán (56 años) ha hablado sobre el momento del retiro laboral en una entrevista al diario ‘El Mundo’. Para él, no es una buena edad para dejar de trabajar: “A los 65 me jubilo y seré mayor, pero ahora tengo casi 60… ¿cómo me voy a jubilar a los 65 si eso es dentro de nada? No, creo que lo de retirarme es una decisión que tomarán otros, que dirán, ‘no me llaméis más’”, decía rotundamente el presentador y actor.
Pedro Ruiz responde
El humorista ha respondido a Millán a través de una publicación en X mostrando su total desacuerdo: “Dice Santi Millán que los 65 años le parecen pocos para retirarse. Estoy seguro de que esa idea se asentará en él. Se lo digo por experiencia”.
Varios son los tuiteros que han querido participar en la trifulca virtual. La mayoría, mostrando su rechazo a alargar la edad de jubilación, con más o menos sorna.
“Si trabajase en la mina o en el andamio, no diría lo mismo”, afirma tajante un tuitero, mientras que otro bromea con la idea de que Ruiz participará en la Titan Desert, una conocida prueba de ciclismo: "Ese es un máquina [...], a los 70 le tienes en la Titan Desert”.
