Compromiso
Trump desea suerte a Taylor Swift en su matrimonio: "Ella es una persona fantástica"
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó suerte este martes a Taylor Swift y al jugador de fútbol americano Travis Kelce, poco después de que anunciaran su compromiso, y aseguró que la cantante es "una persona fantástica".
"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump preguntado por los periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.
El mandatario fue cuestionado minutos después de que Swift y Kelce anunciaran en una publicación de Instagram que se han prometido después de llevar juntos desde 2023.
Esta declaración sorprendió porque él mismo ha escrito en su red social Truth Social en varias ocasiones que odia a Swift. "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!", compartió en septiembre del año pasado.
Sin ir más lejos, la última vez fue a principios de este mes, cuando aseguró que desde que se pronunció sobre ella en este sentido la cantante dejó de estar de moda. "¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ella ya no es ‘POPULAR’?", escribió.
El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024.
El mandatario, que poco antes había dicho que era "inusualmente hermosa" pero "liberal", compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca.
Sin embargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites