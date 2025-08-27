¿Quién es Travis Kelce? 5 cosas que desconocías del futuro marido de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce han confirmado su compromiso, una noticia que ha generado un auténtico terremoto mediático con casi 30 millones de 'me gustas' en menos de 24 horas.

La cantante ha publicado en Instagram varias fotografías en las que se ve al jugador arrodillado en un jardín repleto de flores, que podría considerarse como un guiño a su álbum más romántico 'Lover', con un anillo de diamantes en sus manos y una sonrisa que lo decía todo.

Además, la imagen está acompañada de la canción 'So High School' -letra que explica lo que representa la relación de ambos- y el texto es corto pero ingenioso: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

La respuesta de los fans y de los famosos ha sido inmediata: millones de reacciones, mensajes de felicitación y hasta una curiosidad: si escribes en Google el nombre de Taylor Swift aparece confeti dorado que celebra el compromiso, un detalle que confirma la magnitud mundial del anuncio.

Una relación que cautiva a sus fans

El romance entre la intérprete de Pensilvania y el deportista empezó en 2023, cuando él intentó regalarle una pulsera de amistad ('friendship bracelets') con su número de teléfono en un concierto del 'Eras Tour'. Aunque ese primer intento no funcionó, la historia cobró vida en el pódcast 'New Height' de los hermanos Kelce, y poco después empezaron a verse en público.

@newheightshow ITS BEEN A LONG TIME COMING ❤️‍🔥 CONGRATS TO TRAVIS AND TAYLOR 💍🫶 ♬ original sound - New Heights

Desde entonces, ella va a los partidos de los Kansas City Chiefs y él aparece en algunos de sus conciertos. Incluso hizo una aparición sorpresa en uno de sus 'shows' en Londres en el estadio de Wembley en junio de 2024, cuando se cambió de vestuario para cantar 'I can do it with a broken heart'.

El propio Kelce ha descrito cómo se siente en su relación en una entrevista para la revista 'GQ': "Cuando estoy con ella, se siente como si fuésemos personas normales. Cuando no hay una cámara, somos solo dos personas enamoradas".

Más que el prometido de una superestrella

Aunque para muchos se ha convertido en 'el novio de Taylor Swift', Travis Kelce es mucho más que eso. Con el equipo de futbol americano de los Kansas City Chiefs ha ganado tres Super Bowls (LIV, LVII y LVIII) y está considerado uno de los mejores en su posición de 'tight end' (ala cerrada) en toda la historia de la National Football League (NFL) .

A su vez, junto a su hermano Jason Kelce (exjugador de fútbol americano) tiene el exitoso pódcast 'New Heights', donde hablan de deporte, cultura pop y de la vida personal en un tono cercano, para aproximarse a una audiencia diferente.

Cinco datos que probablemente no sabías de Travis Kelce

Deportista desde bien pequeño Antes de centrarse en el fútbol americano, Kelce jugó a baloncesto y béisbol en el instituto Cleveland Heights de Ohio, ciudad que le ha visto crecer. Por ello, su capacidad para destacar en distintos deportes lo ha convertido en un atleta versátil desde joven.

Cambio de rol decisivo Al llegar a la Universidad de Cincinnati jugaba como 'quarterback' (mariscal), pero una decisión táctica lo llevó a convertirse en 'tight end' (ala cerrada), posición en la que ha alcanzado la gloria profesional y en la que puede considerarse, por los números que cosecha, como de los mejores de la historia de la NFL.

Un tropiezo que lo marcó Durante su etapa universitaria en el año 2020 fue suspendido temporalmente por un test antidrogas. Aquella caída pudo haber truncado su camino, pero con la ayuda de su hermano mayor pudo rehacerse y redirigir su futuro.

Relación de la familia con la NFL Jason Kelce, leyenda de los Philadelphia Eagles, ha sido el mayor apoyo del jugador de los Kansas. Además, la relación entre ambos hermanos es tan fuerte que muchos aficionados consideran que su vínculo ha sido clave en la resiliencia de Travis dentro de la NFL.

Repertorio de récords En total, Travis Kelce tiene diez selecciones al 'Pro Bowl', múltiples apariciones en el 'All-Pro' y marcas históricas en recepciones, como ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando logró batir el récord del jugador con más recepciones de 'touchdown' para los Chiefs (77 recepciones) y yardas, lo que le sitúa entre los más grandes de todos los tiempos en su posición.

Fenómeno cultural

La unión entre Taylor y Travis ha roto fronteras. Ella es el mayor fenómeno musical de la última década; él, una de las figuras más sólidas del deporte estadounidense. Y juntos forman una auténtica 'couple goal' que trasciende la música y el deporte, generando interés en todo el mundo.

Si Taylor Swift, tras tantas historias pasadas, ha encontrado a la persona que la hace sentir plena, cualquiera puede hacerlo. El compromiso entre la cantante y Kelce no solo simboliza la unión de dos mundos distintos, sino también la certeza de que el amor verdadero existe.