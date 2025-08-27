Travis Kelce lanza una colección con American Eagle tras la polémica con Sydney Sweeney

Moda
El jugador de fútbol americano Travis Kelce, que este martes anunció su compromiso con la cantante Taylor Swift, lanzará una colección con American Eagle tras la polémica que vivió la marca estadounidense con Sydney Sweeney.
Tru Kolors, la marca del jugador de los Kansas City Chiefs, ha presentado este miércoles una colaboración con el fabricante de ropa y accesorios que incluye camisetas y sudaderas, así como pantalones deportivos y de vestir. En la campaña también participan el quarterback Drew Allar, la gimnasta Suni Lee y la jugadora de baloncesto universitario Azzi Fudd.
Este verano, American Eagle vivió un momento muy polémico cuando lanzó su campaña "great jeans” con la famosa actriz Sydney Sweeney.
En uno de los clíps, se ve a Sweeney acostada mientras se abrocha los pantalones y pronuncia las siguientes palabras: "Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules". Para algunos, detrás del eslogan subyace la idea de que a la actriz le tocó la 'lotería genética', pues en inglés, "genes" (genes) y "jeans" (pantalones de mezclilla) se pronuncian igual.
El anuncio fue muy cuestionado por llevar supuestamente un “discurso racista y nazi” y de “supremacía blanca”, en medio de las políticas antimigratorias de Dondald Trump y la ola de conservadurismo extremo que vive EEUU.
