Una soltera de 'First Dates' consigue una cita con un joven que vio por el propio programa: "Cuando lo vi me gustó mucho"

Cuando alguien decide ir a 'First Dates' sabe que quizás está delante de un escaparate para encontrar el amor con una cita a ciegas. Normalmente, las citas son entre dos personas y el poliamor y las relaciones abiertas es un tema tabú en las conversaciones que tienen los solteros entre ellos. Pero no todas las citas tienen porque ser así. Precisamente Carla, una joven catalana llegó a 'First Dates' para intentar tener una cita con Miquel, un chico que no era la primera vez que se encontraba en el programa de Cuatro y que explicó en su primera cita que había experimentado una relación abierta o eso del poliamor.

En su primera cita el soltero explicó que junto a su pareja, experimentó el tema de llevar una relación abierta, aun así, no significa que nunca surjan dificultades. La clave está en cómo la pareja maneja esas situaciones. Si hay transparencia y compromiso con el acuerdo, la relación abierta puede funcionar de manera saludable.

Carla explicó a Carlos Sobera que le llamó mucho la atención un chico, Miquel, que en su cita, que ella vio por televisión, habló del poliamor y de las relaciones abiertas que junto a su expareja había experimentado, algo que le sorprendió a Carla, que llamó al programa para intentar contactar con él. Miguel aceptó volver al programa a conocer a su pretendienta.

El tema de la conversación era precisamente eran las relaciones abiertas. Miquel le explicó a Carla que además de trabajar, era dj de música electrónica, algo que todavía ayudó a Carla a que le gustara más.

Tras una cita en la que los dos solteros estuvieron muy cómodos pasaron al reservado donde la atracción entre ambos desató algo más que un solo beso. "He ido cada vez a más. Lo que he visto de él en televisión, es lo que me ha demostrado en la realidad y me ha gustado mucho", explicaba Carla a las cámaras del programa.

La decisión final: "Ha valido la pena venir"

Tras esos besos en el reservado, Carla aseguraba querer una segunda cita con Miguel. "Me apetece conocerla como persona fuera de aquí y cumple los mínimos para que yo pueda conocer a una persona". Por su parte, Miquel también explicó que quería seguir conociendo a su cita. "Ha habido una química que es evidente".