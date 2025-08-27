¿Qué ha pasado entre Kiko Rivera e Irene Rosales?

Después de once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido separar sus caminos. Así lo ha anunciado en exclusiva la revista 'Semana', que ha confirmado que la ruptura ha sido cordial y que no hay terceras personas.

Una decisión común

El hijo de Isabel Pantoja y su mujer llevaban más de una década juntos, y pese al sinfín de polémicas, la pareja siempre había salido adelante.

Tal y como han afirmado los protagonistas al mencionado medio, la decisión ha sido complicada y muy meditada. Además de ello, también han querido recalcar que su ruptura se ha producido en medio de un buen clima y que no hay alguien más involucrado.

Por el bien de sus hijas

Si algo tienen claro Kiko Rivera e Irene Rosales es que lo esencial es proteger a sus dos hijas y tratar de que su separación no afecte a su vida. El DJ ha anunciado en una reciente publicación de Instagram que ellas siempre van a ser el lazo que les une: “Ellas son la mayor prueba de amor que hubo y seguirán siendo el motor que nos une de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación”.

“No voy a sacar partido económico”

Para sorpresa de muchos, así ha empezado el comunicado de Kiko: “Quiero dejar claro que no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada”. Y aunque descubriremos si esta afirmación se cumple en un futuro, el conocido DJ se ha justificado diciendo que le ha “costado mucho llegar a esta paz mental”.

Justo por esta razón ha publicado un texto que parece escrito desde el corazón, para a partir de aquí empezar a adaptarse a su nueva vida. Respecto a Rosales, no ha publicado nada sobre el tema, pero sí le ha puesto un corazón rojo al comentario de su expareja.

Nadie se lo esperaba

Los que seguían a la ya expareja no hubieran dicho nunca que iban a tomar caminos separados este verano. La familia, junto con el hijo que Kiko tiene con Jessica Bueno, había viajado a Menorca y se les había visto por las redes muy unidos. “Lo mejor de todo no ha sido el lugar, ha sido el tiempo en familia”, “Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre”, publicaba Kiko Rivera en su Instagram hace apenas 15 días.

Su historia de amor

Rivera y Rosales se conocieron en 2014 por unos amigos en común y lo cierto es que nadie apostaba por ellos, pues la ‘influencer’ sabía que meterse en el clan Pantoja significaba estar en el foco siempre. Sin embargo, al cabo del año se confirmó la relación y la sevillana acaparó decenas de portadas desde el principio.

En 2015 decidieron ampliar la familia con su primera hija en común, Ana, y en 2018, llegó Carlota. Entretanto, en 2016, tuvo lugar la boda.

Kiko siempre ha dicho que, desde que iniciaron su relación, Irene había sido el pilar más importante y el hombro en el que se apoyaba para superar todos los problemas que ha ido teniendo con su madre.