Gonzalo Miró ya sabe cuándo se retirará: "En cuanto eso pase"

Gonzalo Miró es una de las personalidades más reconocibles de la televisión en España. El periodista ha dado un paso al frente en su carrera profesional, ya que ha firmado por Televisión Española para estar presente en el nuevo programa de Marta Flich 'Directo al grano', un espacio que tratará la actualidad española, entre otras cosas.

Asimismo, Miró tendrá un rol más importante en el ente público, ya que hasta la fecha en Atresmedia solo ha ejercido de colaborador en 'Espejo Público' o 'La Roca'.

El tertuliano no había hecho declaraciones públicas sobre su incorporación a Televisión Española, pero durante el fin de semana ofreció algunos detalles en la Cadena COPE, después de que Paco González le preguntara al respecto.

El presentador se interesó por conocer el horario del nuevo magacín de tardes de La1, pero Miró quiso respetar a la cadena: "Está por ver, no estaría bien que yo lo anunciase aquí, tampoco podría hacerlo porque no lo sé".

No obstante, declaró que "va a ser de tarde pero no sé si será de 4 a 6, de 6 a 8 o de 7 a 9". Paco González no dudó un instante en bromear a su compañero sobre si la sintonía del programa será una canción de Dua Lipa, debido a que es su mayor fan.

Miró siguió con la broma confesando que "por supuesto. Está exigido por contrato". Aparte, aclaró que con su incorporación a La1 busca "notoriedad para buscar su atención", pues "en cuanto eso pase, me retiro".

Una nueva aventura

Al ser fichado por el programa 'Directo al grano', el tertuliano confesó en un escrito que "afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano".

"Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", zanjó.