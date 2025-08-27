Famosos
Última hora sobre Enrique Iglesias: será el cuarto
El cantante, de gira internacional, ofrece este viernes un concierto gratis en México
Enrique Iglesias regresa a España con un lleno absoluto tras cinco años de ausencia
Anna Kournikova y Enrique Iglesias presentan a su tercera hija (Noticia publicada el 14 de febrero de 2020)
Balma Simó
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan un nuevo integrante de su familia, según ha confirmado la revista '¡Hola!'.
La noticia, que llega cuando el cantante se encuentra de gira internacional -ofrece este viernes un concierto gratuito en localidad mexicana de San Luis Potosí- y la exdeportista disfruta de la vida familiar en Miami, ha sido recibida con mucha alegría entre sus seres queridos. Será el cuarto hijo del matrimonio, que ya tiene a los mellizos Lucy y Nicolás, de 7 años, y a Mary, de 5.
Felicidad en la intimidad
La pareja ha sabido mantener sus embarazos con absoluta discreción. De hecho, los tres nacimientos anteriores sorprendieron a la gente por la forma en que se supieron las noticias: siempre después de la llegada de los bebés y lejos de los focos mediáticos.
Sin embargo, en esta ocasión, el secreto se ha roto en el momento en que Kournikova ha sido fotografiada con ropa más amplia de lo habitual, lo que encendió las sospechas.
Una relación sólida
El romance entre el intérprete y la extenista empezó en 2001, durante la grabación del videoclip 'Escape'. Desde entonces, llevan juntos más de dos décadas, construyendo una relación basada en la complicidad y alejada del foco mediático.
Aunque Enrique Iglesias es una de las voces más reconocidas del pop latino, procura separar la música de su vida privada, dedicando tiempo a sus hijos siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten.
Orgullo familiar
El nuevo bebé también será recibido con ilusión por Isabel Preysler, madre del artista, que suma así un noveno nieto a una extensa familia repartida entre España y Estados Unidos: Chábeli Iglesias (Alejandro y Sofía), Julio Iglesias Jr, Enrique Iglesias (Lucy, Nicolás y Mary), Ana Boyer (Miguel, Mateo y Martín).
Y puede no ser el último, ya que ni Julio Iglesias Jr ni Tamara Falcó tienen descendencia.
La futura llegada consolida aún más la idea de que el cantante es un padre entregado, tal y como él mismo confesó el año pasado en 'Los40 Music Awards Santander': "Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… Cada día que pasa, crecen rapidísimo y los quiero disfrutar".
