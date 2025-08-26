Xavier Valls se reincorpora a TV3 después de sufrir un infarto: "Ayer me salvaron a mí y mañana os pueden salvar a vosotros"

La noche de este lunes en Esport3 estuvo marcada por un momento especial: el regreso de Xavier Valls al frente del programa 'l'Onze'.

Tras semanas alejado de los focos debido a un grave problema de salud, el presentador volvió a aparecer en pantalla, visiblemente emocionado y con un discurso cargado de gratitud. "Me salvaron la vida", confiesa nada más arrancar el programa, en referencia al equipo sanitario que lo atendió cuando sufrió el infarto.

El valor de la sanidad pública

Durante su intervención, el periodista no duda en reconocer el trabajo de todos los profesionales implicados en su recuperación: "Gratitud infinita a la sanidad pública tan maravillosa que tenemos en este país, que estuvieron de matrícula de honor".

Además, en ningún momento del discurso se olvida de la importancia de la salud pública y el compromiso de quienes lo integran. "Desde los chicos que vinieron en la primera ambulancia hasta el médico que me intervino, el doctor Guillem Muntané, pasando por el piloto del helicóptero. Estuvieron todos de cine".

A su vez, deja claro que la administración sanitaria es un pilar fundamental: "Ayer me la salvaron a mí [la vida] y mañana os la pueden salvar a vosotros".

El calor de los compañeros y del público

En las redes, la tele pública catalana ha querido mostrar su regreso a la redacción, donde el periodista ha sido recibido con aplausos por todos sus compañeros, un gesto que le ha emocionado. Con su humor habitual, ha roto el hielo: "Sois unos cabrones".

El periodista también ha aprovechado para enviar un mensaje al equipo de deportes que lo acompañan en el día a día: "Me tendréis que aguantar una temporada más como mínimo. Todo el mundo a trabajar", ha finalizado.

Un referente del periodismo deportivo

Con una larga trayectoria en la televisión pública catalana, Valls es una de las caras más conocidas del periodismo deportivo. Desde los años noventa ha estado al frente de espacios como 'Esport Club', 'Gol a Gol' y ahora 'l'Onze', programa que analiza la actualidad futbolística con un estilo cercano y directo.

Durante su ausencia, el periodista Marc Cornet ha sido quien ha asumido el reto de sustituirlo, manteniendo vivo el espíritu del programa sin perder su esencia.

Regreso con energías renovadas

Tras su recibimiento en antena, el conductor ha retomado su papel habitual con naturalidad: "Tenemos ganas de hablar de fútbol".

Con esta frase ha dado paso a la actualidad deportiva, marcada por el inicio de una temporada intensa en can Barça (como es habitual en las últimas temporadas), con el regreso al Camp Nou, los fichajes de última hora y las polémicas habituales.