Matrimonio

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

Travis Kelce se deshace en elogios hacia Taylor Swift: "Es tan buena cautivando a todos"

Taylor Swift anuncia que se casa con Travis Kelce

Taylor Swift anuncia que se casa con Travis Kelce

Taylor Swift anuncia que se casa con Travis Kelce / @taylorswift

La superestrella Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce han anunciado este martes su compromiso tras casi dos años de noviazgo a través de sus redes sociales. "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan", han compartido junto a unas imágenes en las que se ven muy acaramelados y muestran el anillo de compromiso.

En julio de 2023, Travis Kelce confesó en su pódcast 'New Heights' que había intentado acercarse a Swift durante un concierto de la gira 'The Eras Tour'. Su idea era entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono, aunque no lo consiguió.

La artista y el jugador de los Kansas City Chiefs comenzaron su relación en septiembre de 2023, cuando saltaron los primeros rumores después de que Swift apareciera en un partido de los Kansas City Chiefs, incluso acompañada de su madre, Donna, meses después de que la cantante rompiera con su exnovio, Joe Alwyn. No fue hasta un mes después, en octubre, que se dejaron ver públicamente de la mano por Nueva York.

A partir de ese momento, la cantante siguió asistiendo a varios partidos del equipo, incluido el de la Super Bowl, donde los Chiefs se alzaron con la victoria ante los San Francisco 49ers, y Swift se lanzó a celebrar el título con su novio. Por su parte, Kelce también demostró su apoyo a Swift asistiendo a varios conciertos del famoso 'The Eras Tour'.

Todo elogios

Hace unas semanas, la artista estadounidense escogió el pódcast que Kelce presenta junto a su hermano para anunciar el lanzamiento de su próximo disco, 'The Life of a Showgirl'.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs también ofreció recientemente una entrevista con 'GQ' en la que abordó su relación con la superestrella. "Nunca había conocido a alguien en mi misma situación, no había tenido una pareja que entendiera el escrutinio, los altibajos de estar frente a millones de personas. Fue muy fácil identificarme con ella, ver lo agotada que se sentía después de los conciertos. Puede que no se considere una atleta. Ella nunca le diría a nadie que lo es. Pero he visto lo que pasa. He visto la cantidad de trabajo que realiza y es alucinante”, expresó.

En su charla, Travis reconoció la admiración que siente hacia su pareja: "La gente se siente atraída por su forma de actuar y por cómo hace que todo el estadio se sienta en una pequeña sala con ella. Es tan buena cautivando a todos y haciendo que todos se sientan como en una situación íntima. Creo que solo con eso, transmite tanta calma y serenidad. Es hermosa. Está ahí arriba, haciendo que todos se sientan a gusto".

