"Si eres catalán, te jodes": el incendiario choque lingüístico entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre

El pasado viernes, Pilar Rahola y Esperanza Aguirre protagonizaron un encontronazo en el programa 'Todo es mentira'. La polémica se desató tras unas declaraciones de Carles Puigdemont sobre la inmigración.

El líder de Junts sugirió que un inmigrante que no sepa pedir un café con leche en catalán no debería poder renovar su permiso de residencia.

Tras esto, Pilar Rahola defendió que todo catalán tiene derecho a ser atendido en su idioma: "Si no eres atendido en catalán en Cataluña, ¿dónde lo serás? ¿En Salamanca? ¿En Francia? ¿En Italia? Es un tema del derecho del ciudadano".

Con estas palabras, la periodista respaldó las palabras de Puigdemont: "Él puede hablar en castellano, pero tiene que entendernos, y si no entiende... ¿Tú le darías la nacionalidad española a alguien que no hablara nada de castellano? ¿Sería normal?".

Rahola explicó que quien ofrece algún tipo de servicio, tiene que saber catalán, y puso como ejemplo el caso de un psiquiatra que no entendía el idioma, lo que provocaba que un paciente con depresión se sintiera aún más agobiado.

Ante este ejemplo, Esperanza Aguirre respondió: "Si no te gusta el psiquiatra porque no te entiende en catalán, cambias a otro que sí que te entienda". Y la periodista reaccionó contundente: "Claro, si eres catalán, te jodes".

La exministra de Educación y Cultura aseguró que la periodista no ofrece ningún tipo de libertad para elegir el idioma, y recordó que "en Cataluña son oficiales dos lenguas, el catalán y el español".

Sin embargo, tras estas palabras, la exdiputada se mostró indignada: "Lo que planteas es terrible. No me puedes hablar de libertad para elegir cuando tú eres una patriota española que impones el español en todas partes. El castellano está protegido en todas partes, el catalán no lo está".

Pilar Rahola alertó que el catalán se tiene que cuidar porque está en situación de emergencia lingüística: "Estamos muy preocupados. El idioma está muy mal. Es un tema muy serio para nosotros".