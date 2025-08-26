El polémico comentario de Maluma sobre Bukele que ha disgustado a sus fans

El artista colombiano Maluma se encuentra en pleno 'tour' de '+Pretty +Dirty World Tour', con el que está recorriendo diferentes escenarios internacionales desde el mes de marzo.

Después de pasar por ciudades europeas como Barcelona y París, el intérprete ha actuado en El Salvador, donde ha ofrecido un concierto que no solo será recordado por la música, sino también por un discurso que ha generado un amplio debate en redes.

Elogios al presidente salvadoreño

Durante una pausa en su 'show', Maluma sorprendió al público con unas palabras de apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele. El cantante de reguetón señala las acciones positivas que está haciendo en ese estado. "Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país Salvador", antes de pasar a enumerar algunas de esas supuestas mejoras.

Según él, reflejan un cambio positivo: "Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles están limpias, las personas son amorosas y cariñosas…".

Finalmente, acaba con una reflexión que ha cosechado el grueso de las críticas: "Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano de El Salvador".

🚨| ÚLTIMA HORA: El artista colombiano Maluma, da un concierto en El Salvador, y alaba el cambio positivo que ha tenido el país 🇸🇻 gracias al presidente @nayibbukele y dice que Colombia 🇨🇴 tiene muchísimas cosas que aprender de este país.🔥 Dale ME GUSTA Y RT si estás de acuerdo. pic.twitter.com/axGmDtdMPo — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 24, 2025

Reacciones del público y la red

En el recinto, los asistentes aplaudieron sus palabras, pero lo que parecía un gesto espontáneo pronto se ha convertido en motivo de polémica fuera del concierto.

En redes sociales, muchos usuarios han criticado duramente el posicionamiento del artista. Mensajes como "la demagogia hecha protozoo, Maluma donde se deje un tatuaje por fuera lo meten a la cárcel" o "un hipócrita y un pusilánime es lo que es Maluma" son reflejo de la indignación de una parte de su audiencia.

Tan claro lo tiene que se puso camisa de manga larga en el concierto para no mostrar que está tatuado de pies a cabeza. Un hipócrita y un pusilánime es lo que es Maluma. — Marcela A (@Marz215) August 26, 2025

La demagogia hecha protozoo maluma donde se deje un tatuaje por fuera lo meten a la cárcel, nos harían un favor para quitarnos este fascista, cínico, arrodillado y cómplice con los narcocorruptos de la derecha global, es un petardo el imbecil — Juan Carlos Camargo Solano #Progresista (@juccasso1) August 26, 2025

Otros han recordado que en el país centroamericano se han denunciado restricciones a las libertades de los ciudadanos, ironizando con frases como: "Maluma en la 'dictadura de Petro' / Maluma en el 'Salvador libre' de Bukele".

Maluma en la "dictadura de Petro" / Maluma en el "Salvador libre" de Bukele pic.twitter.com/iUSMtdBzRW — Derli López (@derlilopeza) August 25, 2025

Maluma presentándose en El Salvador. pic.twitter.com/ddt6PnGeCu — xxx (@taltalivan) August 25, 2025

Trasfondo político

Las palabras del cantante tocaron un tema sensible: la figura de Bukele, cuya popularidad convive con críticas internacionales por la dureza de sus políticas de seguridad y la aceptación del Bitcoin como manera de pago autorizado, por poner solo dos ejemplos.

Mientras que para algunos representa un modelo de transformación, para otros su gestión es autoritaria y limita derechos. Por eso, los elogios de Maluma han sido vistos por algunos como un posicionamiento político que excede el ámbito musical.