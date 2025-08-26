Crítica
El polémico comentario de Maluma sobre Bukele que ha disgustado a sus fans
Las palabras del cantante en pleno concierto en El Salvador desatan reacciones en las redes sociales
Maluma tenía razón: los conciertos pueden provocar daños auditivos en bebés y niños
El enfado de Maluma con una 'fan' por llevar a un bebé a su concierto: "Es una irresponsabilidad, para la próxima sea un poco más consciente"
Balma Simó
El artista colombiano Maluma se encuentra en pleno 'tour' de '+Pretty +Dirty World Tour', con el que está recorriendo diferentes escenarios internacionales desde el mes de marzo.
Después de pasar por ciudades europeas como Barcelona y París, el intérprete ha actuado en El Salvador, donde ha ofrecido un concierto que no solo será recordado por la música, sino también por un discurso que ha generado un amplio debate en redes.
Elogios al presidente salvadoreño
Durante una pausa en su 'show', Maluma sorprendió al público con unas palabras de apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele. El cantante de reguetón señala las acciones positivas que está haciendo en ese estado. "Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país Salvador", antes de pasar a enumerar algunas de esas supuestas mejoras.
Según él, reflejan un cambio positivo: "Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles están limpias, las personas son amorosas y cariñosas…".
Finalmente, acaba con una reflexión que ha cosechado el grueso de las críticas: "Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano de El Salvador".
Reacciones del público y la red
En el recinto, los asistentes aplaudieron sus palabras, pero lo que parecía un gesto espontáneo pronto se ha convertido en motivo de polémica fuera del concierto.
En redes sociales, muchos usuarios han criticado duramente el posicionamiento del artista. Mensajes como "la demagogia hecha protozoo, Maluma donde se deje un tatuaje por fuera lo meten a la cárcel" o "un hipócrita y un pusilánime es lo que es Maluma" son reflejo de la indignación de una parte de su audiencia.
Otros han recordado que en el país centroamericano se han denunciado restricciones a las libertades de los ciudadanos, ironizando con frases como: "Maluma en la 'dictadura de Petro' / Maluma en el 'Salvador libre' de Bukele".
Trasfondo político
Las palabras del cantante tocaron un tema sensible: la figura de Bukele, cuya popularidad convive con críticas internacionales por la dureza de sus políticas de seguridad y la aceptación del Bitcoin como manera de pago autorizado, por poner solo dos ejemplos.
Mientras que para algunos representa un modelo de transformación, para otros su gestión es autoritaria y limita derechos. Por eso, los elogios de Maluma han sido vistos por algunos como un posicionamiento político que excede el ámbito musical.
