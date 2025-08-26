Josep Pedrerol manda un mensaje a Alfredo Duro tras su aparatosa cogida en un encierro: "No tenemos edad para estas cosas"

El mundo del periodismo deportivo español, y en particular el universo de El Chiringuito de Jugones, se vio sacudido por un suceso que trascendió la habitual tertulia futbolística. Su histórico colaborador, Alfredo Duro, protagonizó un aparatoso accidente durante los tradicionales encierros de San Sebastián de los Reyes, un evento que lo llevó directamente al hospital y que provocó una contundente y paternalista reacción por parte de su jefe y amigo, Josep Pedrerol. El incidente no solo generó una enorme preocupación entre sus compañeros y la audiencia, sino que también abrió un debate sobre los límites y los riesgos que se asumen pasados ciertos umbrales de la vida.

La jornada festiva se tornó en un drama en cuestión de segundos. Mientras corría en el encierro, Alfredo Duro, a sus casi 65 años, tropezó con una de las barreras del recorrido. La caída fue inevitable y, lo que es peor, se produjo en el momento más inoportuno: justo cuando la manada de cabestros pasaba a su lado. Las imágenes, difundidas rápidamente, mostraron cómo el periodista era arrollado por varios de estos imponentes animales, quedando tendido en el suelo. La tensión se apoderó del plató de Mega, donde la noticia llegó como un mazazo, convirtiendo la preocupación por el estado de salud de su compañero en la prioridad absoluta del programa.

La reprimenda paternal de Pedrerol: "No tenemos edad para estas cosas"

Josep Pedrerol, como maestro de ceremonias y figura central del programa, fue el encargado de gestionar la crisis en directo. Su intervención inicial buscó transmitir calma, asegurando a la audiencia que, a pesar de la espectacularidad del golpe, Duro se recuperaría. Sin embargo, tras ese primer mensaje tranquilizador, el presentador no pudo contener su opinión personal, dirigiéndose directamente a su colaborador con un tono que mezclaba la preocupación genuina con una reprimenda severa y cargada de afecto. "No tenemos edad para estas cosas, Alfredo", sentenció Pedrerol con rostro serio.

Este mensaje se convirtió en el epicentro de su discurso. Lejos de quedarse en una simple frase, el presentador la desarrolló con ejemplos que ponían en contraste la adrenalina del encierro con actividades más acordes a su edad. "Estamos para estar en casa viendo la tele, salir a pasear, un poco de petanca…", añadió, dibujando un escenario de vida más sosegado y seguro. La advertencia fue aún más directa y personal al involucrar a la esposa de Duro: "Vamos a intentar centrarnos. Ya te lo dice tu mujer y yo también". Con estas palabras, Pedrerol no solo ejerció su rol de director del programa, sino que actuó como un amigo cercano que, preocupado, le recordaba a Duro sus responsabilidades y los riesgos innecesarios que estaba asumiendo.

El parte médico y la fortuna dentro de la desgracia

Mientras el debate moral sobre la imprudencia de Duro se desarrollaba en plató, la información sobre su estado de salud iba llegando con cuentagotas, aumentando la angustia. El parte médico confirmó la seriedad de las lesiones. El periodista Juanfe Sanz detalló que a Duro le habían practicado seis puntos de sutura en la cabeza. Más preocupante aún era una de las consecuencias del impacto en el tórax: una de sus costillas fracturadas le estaba oprimiendo un pulmón, lo que obligó a su traslado del Hospital Reina Sofía al Hospital de La Paz para un seguimiento más exhaustivo.

Además, se reveló un detalle que subrayaba la violencia del golpe: el propio Alfredo Duro no recordaba el momento exacto del accidente, un síntoma claro de una posible pérdida de conciencia momentánea debido a la conmoción. En el análisis de las imágenes, los colaboradores destacaron la enorme fortuna que tuvo dentro de la gravedad del suceso, ya que su caída no fue hacia el centro del recorrido, lo que habría multiplicado exponencialmente el peligro. Este cúmulo de detalles pintaba un cuadro grave, pero que, afortunadamente, se mantenía dentro de un pronóstico estable y fuera de peligro vital.

Humor en la adversidad y una retirada definitiva

La respuesta del protagonista no se hizo esperar. Desde su cama en el hospital, y para alivio de todos, el propio Alfredo Duro envió un vídeo en el que, a pesar de las visibles secuelas, mostraba un buen humor y una entereza admirables. "Tranquilidad, estoy francamente bien", afirmó mirando a la cámara, consciente de la enorme preocupación generada. Fiel a su estilo desenfadado, bromeó sobre la situación: "Hoy todo el mundo me echa la bronca", comentó entre risas, reconociendo implícitamente la validez de las críticas recibidas.

Sin embargo, el mensaje contenía una decisión trascendental, pronunciada con un toque de solemnidad irónica que la hizo aún más memorable: "Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia". Con esta frase, anunciaba su retirada definitiva de los encierros, un punto y final a una afición que casi le cuesta muy cara. Esta declaración, junto a su actitud positiva, fue recibida con alivio por Pedrerol y el resto del equipo, quienes vieron en su capacidad para reírse de sí mismo la mejor señal de una pronta recuperación.