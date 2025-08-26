Frank Cuesta pierde los papeles por subir "contenido sexual" a YouTube

Frank Cuesta está teniendo un año para olvidar. Cada día que pasa le surgen nuevos problemas. El naturalista empezó el año con el conflicto con su exmujer, Yuyee, por las tierras del santuario, y semanas más tarde fue detenido por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón.

No fueron las únicas noticias negativas, ya que semanas más tarde se filtraron unos audios que lo dejaban en muy mal lugar, pues en ellos reconocía haber comprado animales para incluirlos en el santuario.

Tras esta filtración, el naturalista dio la cara en un vídeo donde confesó que toda su vida era una mentira. Sin embargo, poco después se retractó y explicó que estaba siendo amenazado.

Después de estar un par de meses al margen del foco mediático, Cuesta sigue trabajando en subir videos a su canal de YouTube, pero ha vuelto a recibir una mala noticia: la plataforma ha considerado que uno de sus vídeos violaba las normas de la comunidad.

"Flipar con esto ya es poco"

Al recibir el aviso de YouTube, 'Frank de la Jungla' no ha dudado en compartir su malestar con la plataforma a través de X, anteriormente Twitter.

El principal motivo de su queja es que no entiende, de ninguna manera, cómo pueden calificar su contenido como de tipo sexual. El naturalista ha compartido un tuit diciendo que "flipar con esto ya es poco... contenido sesssual dice".

La plataforma expone que el vídeo contiene desnudos y contenido sexual en el minuto 6:10, ya que se ve la parte íntima de un animal.

"Podríamos aplicar una restricción de edad al contenido que muestre conductas sexuales implícitas si dicho contenido no es apropiado para todas las audiencias. Solo se contemplan algunas excepciones en el contenido con contexto educativo, documental, científico o artístico", dice la norma de YouTube.