Una soltera encuentra la 'red flag' en el fetiche de su cita en 'First Dates': "¡Hombre por favor, qué asco!"

En una primera cita conviene hablar de temas ligeros y naturales que permitan conocerse sin presiones. Preguntar sobre viajes, experiencias memorables, gustos musicales, películas o hobbies es una buena manera de descubrir afinidades.

También funcionan muy bien las charlas sobre comida, ya sea restaurantes favoritos o platos que disfrutan cocinar, e incluso compartir anécdotas divertidas que generen complicidad y hagan la conversación más amena.

Todo lo contrario de lo que hizo Salvi en su cita en 'First Dates'. El soltero de 46 años llegaba al programa presentado por Carlos Sobera con la intención de sorprender a su cita y para hacerlo, el murciano imitó al cantante Eros Ramazzotti con su canción 'fuego en el fuego' justo cuando Marta, su cita a ciegas, entrada por la puerta.

Salvi imita a Eros Ramazzotti en 'First Dates' / Mediaset

Tras su espectáculo, los dos, naturales de Murcia se presentaron y se sentaron en su mesa para cenar. "Me quería ir", explicó Marta al programa tras no sentirse cómoda con la imitación. "Es que no me gusta, no me voy a ir sin cenar, pero no me atrae", mencionó la soltera 10 años menor que él.

El fetiche de Salvi, la red flag de su cita en 'First Dates'

Nada más sentarse a cenar, Marta seguía bastante tímida y fue Salvi quien empezó a preguntar a su cita que buscaba. "Estabilidad", respondía Marta. Tras algunos chistes, el murciano declaraba algo que nunca había dicho. "Pues mira te voy a decir una cosa que... Ahora que estamos delante de todo el mundo a nivel mundial, no nacional. Me gustan los tobillos y los talones de las mujeres. Es un fetiche que tengo yo". "Curioso", respondía sorprendida la soltera.

Por su parte, Marta explicaba a las cámaras del programa que no le había gustado nada el comentario de su cita. "En verano cuando se pone a sudar el pie, te huele, se te agrieta... ¿Eso te va a gustar a ti? ¿Te gusta chupar el talón? ¡Hombre por favor, qué asco!", declaró Marta delante de las cámaras.

La decisión final

La decisión final entre Marta y Salvi en 'First Dates' / Mediaset

Marta explicaba a su cita, Salvi, que aunque le parecía un chico gracioso, no tendría una segunda cita con él. "No he sentido el feeling necesario para querer seguir conociéndole"