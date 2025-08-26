FAMOSOS
Eva Longoria enseña 'paddle surf' a su hijo y rueda para Amazon en Mallorca
La estrella de Hollywood compagina en la isla la grabación de la película ‘The last sunrise’ con momentos de relax y deporte junto a su pequeño
Raquel Galán
Las imágenes familiares en el mar mallorquín de Eva Longoria con su hijo muestran a la actriz relajada y divertida. Este fin de semana ha iniciado al pequeño Santiago en la práctica del paddle surf en el norte de la isla, cerca de la península de Sa Fortalesa, donde la estrella de Hollywood rueda para Amazon Prime Video la película romántica The last sunrise.
La protagonista (junto al actor Amaury Nolasco, Maia Reficco y el actor español Fernando Lindez) ha aprovechado los días libres para disfrutar de su niño, navegar por la costa y comer paella, cerezas y otras delicias.
También ha tenido tiempo para visitar la Rafa Nadal Academy, en Manacor, donde fue recibida por la hermana del tenista y directora de márketing, Maribel Nadal, y en cuyas pistas de pádel practicó uno de sus deportes preferidos.
Precisamente su compañero de reparto, el puertorriqueño Amaury Nolasco, es una de sus parejas de pádel mientras están en la isla y el rodaje les deja momentos libres para practicar. Ambos intérpretes son muy buenos amigos.
Superventas
Ahora en Mallorca, además, son compañeros de reparto en la película dirigida por Carlson Young, una adaptación de la novela de la escritora Anna Todd, autora de la saga After, que se ha convertido en un superventas del género juvenil.
El largometraje, cuyo estreno está previsto para el próximo año, narra el verano en Mallorca de Oriah ‘Ry’, una joven cuya vida da un giro tras conocer a Julián, «un chico local tan encantador como irritante. Entre sus problemas de salud crónicos y la actitud sobreprotectora de su madre, se siente atrapada, esperando a que su vida comience. A medida que avanza el verano, Julián saca a la joven de su caparazón y la hace vivir las aventuras que siempre anheló».
