Plex comparte su primera foto con Aitana en Indonesia

Después de una temporada de rotundo éxito profesional, marcada por actuaciones multitudinarias que llenaron recintos en ciudades clave como Barcelona y Madrid, la cantante Aitana Ocaña ha decidido pulsar el botón de pausa en su agitada carrera. Para su merecido descanso, ha elegido un destino que evoca aventura y exotismo: el paradisíaco archipiélago de Indonesia.

En este entorno de naturaleza exuberante, la artista catalana está disfrutando de un viaje enfocado en la relajación y la creación de nuevos recuerdos. No lo hace sola, pues la acompaña su pareja, el conocido creador de contenido y streamer Daniel Alonso, popularmente conocido como Plex. Juntos, y en compañía de un grupo de amigos, están explorando las maravillas del sudeste asiático.

La confirmación de esta escapada, que hasta ahora se movía en el terreno de la especulación, ha llegado de una fuente inesperada pero definitiva: Ana, la propia hermana de Plex. A través de sus redes sociales, ha compartido diversas imágenes que documentan el viaje, despejando cualquier duda sobre el romance. En las publicaciones se puede ver al grupo sumergido en la belleza local, desde los icónicos arrozales verdes hasta playas de arena blanca, pasando por travesías en barco y noches compartidas en una espectacular villa que sirve como base de operaciones para esta inolvidable aventura.