¡Ya es oficial! Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole con esta foto
Nicki Nicole y Lamine Yamal: ¿Qué aparece en la pantalla del móvil del futbolista?
Era un secreto a voces, pero Lamine Yamal se ha encargado de terminar de confirmar su relación con Nicki Nicole. Ha sido a través de una fotografía que el propio futbolista ha compartido en redes sociales con motivo del cumpleaños de la cantante argentina. En la imagen, ambos posan juntos –con él agarrándola por la cintura– durante la celebración de los 25 años que la artista rosarina cumple este lunes.
Cronología de los rumores: de la polémica fiesta de Lamine al yate en Mónaco
Los rumores acerca de este noviazgo, que no ha dejado indiferente a nadie, se remontan al pasado mes de julio, cuando Nicki Nicole acudió como invitada a la tan mediática como controvertida fiesta del extremo del FC Barcelona, que celebró su mayoría de edad por todo lo alto en una finca privada de Olivella, en la comarca del Garraf.
Más tarde, la presencia de la cantante argentina en el palco del estadio Johan Cruyff, acompañando a la familia y amigos de la joven perla blaugrana durante la celebración del Gamper, no hizo más que alimentar las especulaciones en torno a una posible relación entre ambos. También el delantero puso de su parte cuando, previamente a la disputa de dicho partido contra el Como, desfiló con una fotografía de la cantante como fondo de pantalla de su móvil.
Hace apenas unos días, mientras Mounir Nasraoui, padre de Yamal, atendía a los medios para desentenderse de los rumores alegando que él ni siquiera sabe quién es Nicki Nicole –"No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí", dijo–, los usuarios se hacían eco en redes de las imágenes del internacional español a bordo de un yate en Mónaco, siempre acompañado de su nueva (y ahora también oficial) pareja.
