La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada

Tras anunciar su retirada temporal del tenis profesional, Rafa Nadal se muda a una espectacular mansión de lujo

Así es la nueva mansión de Rafa Nadal

Así es la nueva mansión de Rafa Nadal

Álex Pareja

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rafa Nadal, deportista español que anunció su retirada temporal del tenis profesional en 2024, se ha mudado a una nueva mansión de lujo situada en Porto Cristo, Manacor, Mallorca, lugar que le vió nacer. Y, como habrás imaginado, es todo un espectáculo.

Una construcción que ha llevado varios años

Esta espectacular mansión ha tardado varios años en construirse, liderada y supervisada por el arquitecto Tomeu Esteva, también de Mallorca. Su localización también es idílica: un acantilado con vistas espectaculares hacia el mar Mediterráneo.

En total, son unos 1.500 metros cuadrados de mansión, todos ellos habitables, que se distribuyen en dos edificios interconectados con planta baja y dos alturas, unos grandes ventanales que favorecen las vistas al mar y amplias terrazas. El diseño busca maximizar la luz natural.

Las comodidades de la nueva mansión de Rafa Nadal, como no podía ser de otra manera, parecen de otro mundo. Dispone de una piscina (también con vistas al mar), un gimnasio, spa, varias zonas de descanso, un muelle en el que puede dejar su yate y también un helicóptero, ya que también dispone de helipuerto.

Además, la localización de esta nueva mansión no busca únicamente que Rafa Nadal regrese a su lugar de nacimiento, sino que también le permite estar cerca de su familia, que también vive en la zona, y de la Rafa Nadal Academy, su escuela y centro deportivo de tenis fundado en 2016.

La nueva mansión de Rafa Nadal

La nueva mansión de Rafa Nadal / Sport

La finca donde se ubica la mansión, en total, cuenta con 7.000 metros cuadrados, y busca convertirse en un nuevo refugio personal de Rafa Nadal tras muchos años al máximo nivel en el tenis profesional, donde se ha convertido en uno de los deportistas más destacados de la historia del deporte.

Noticias relacionadas y más

Aunque no se sabe cuál ha sido el coste total de la construcción de la mansión, al menos sabemos que Rafa Nadal se lo puede permitir: es el deportista español más rico en la actualidad, con múltiples negocios inmobiliarios, hoteles, restaurantes.... y su éxito deportivo, por supuesto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  4. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  5. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  6. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  7. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  8. La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos

Miguel Bosé señala a “los de siempre” como responsables de los incendios en España

Miguel Bosé señala a “los de siempre” como responsables de los incendios en España

Roban las bicis al equipo de Vingegaard en la Vuelta

Roban las bicis al equipo de Vingegaard en la Vuelta

Un incendio en la catenaria de la estación de Calafell interrumpe la circulación entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova

Un incendio en la catenaria de la estación de Calafell interrumpe la circulación entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova

La emiratí Taqa compra la compañía de aguas GS Inima por 1.025 millones

La emiratí Taqa compra la compañía de aguas GS Inima por 1.025 millones

MatePad 11.5 2025: Más allá del papel, Huawei diseña un arma para crear

MatePad 11.5 2025: Más allá del papel, Huawei diseña un arma para crear

La contaminación del aire se asocia a un aumento de infartos en toda España

La contaminación del aire se asocia a un aumento de infartos en toda España

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole con esta foto

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole con esta foto

La DGT informa: estas son las carreteras cortadas por incendio en el día de hoy

La DGT informa: estas son las carreteras cortadas por incendio en el día de hoy