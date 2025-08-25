La historia de amor de Verónica Echegui y Álex García, su pareja durante más de una década

El cine español llora la pérdida de Verónica Echegui, fallecida ayer a los 42 años tras varias semanas ingresada en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer. La protagonista de 'Yo soy la Juani' (2006) había mantenido una relación sentimental con el también actor Álex García durante más de diez años, el que fue su gran amor.

Echegui y García comenzaron su relación en 2010, tras conocerse en el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma', película dirigida por Roberto Pérez Toledo. Verónica interpretaba a una mujer ciega en busca del padre perfecto para su futuro hijo (encarnado por Alex García). Más tarde también compartieron pantalla en 'No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas' (2016).

Aunque su relación siempre se mantuvo fuera del ojo público, no dudaron en mostrar su afecto en ocasiones especiales. Uno de los momentos más emotivos se vivió en los Premios Goya de 2022, cuando Verónica, al recibir el galardón a Mejor Dirección de Cortometraje por 'Tótem Loba', dedicó unas palabras cargadas de cariño a Álex: “Ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo”.

Relación discreta

Hace casi cinco años, cuando García cumplió 39 años, ella también le dedicó unas palabras al actor en sus redes sociales y confesó que "creía que no era capaz de amar", pero luego le conoció. "Éramos dos monos con pistolas, dos inconscientes que ni se olían el viaje que estaban iniciando", compartió.

Al margen de su vida profesional, ambos vivían en la sierra de Madrid, rodeados de animales y con un huerto. Sin embargo, según algunos medios, la pareja decidió poner fin a su relación en julio de 2023 tras trece años de noviazgo. Así lo confirmó el entorno en su día, aunque ninguno de los dos llegó nunca a hablar sobre ello y desde entonces ni a Verónica ni a Álex se les conoció ninguna otra relación.

Según ha asegurado colaborador de 'TardeAR' este lunes, Álex estaría ahora mismo pasando uno de los peores momentos. "Me han dicho que está roto de dolor por quien ha sido su pareja. Que está absolutamente devastado", ha contado.