El multimillonario José Elías desata la polémica en redes: "Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo"

Cabría esperar que el deseo de todo padre no sea otro que el de tener hijos ejemplares, especialmente en el ámbito escolar, donde la máxima exigencia con tal de obtener resultados excelentes en muchos casos no es siquiera algo negociable. Contrario a esta corriente educativa, el empresario y multimillonario José Elías ha salido al paso compartir su polémico punto de vista al respecto: "Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo", comienza afirmando en una reciente publicación de X.

Para justificar esta –a priori descabellada– reacción, el fundador de Audax Renovables y dueño de la cadena de supermercados La Sirena alude a razones que, según defiende, van más allá de un "sistema educativo que nos ha vendido que memorizar es aprender". "Nos pasamos años estudiando cosas inútiles. ¿Te acuerdas de las partes de un volcán? Porque yo no", insiste.

"Señal de que han perdido el tiempo"

Elías opina que "una nota por encima del 7 es una señal de que [los alumnos] han perdido el tiempo" que podrían haber dedicado a jugar, relacionarse o desarrollar el sentido común.

Tras criticar la metodología de estudio instalada en España, estrictamente ligada a la capacidad memorística de los estudiantes, el autor de la publicación prosigue con su discurso haciendo referencia a una experiencia personal que lo marcó para siempre: "Lo que nunca se me olvidará es la cara que se me quedó al ver mi primera nómina. Aluciné cuando vi que casi el 50% de mi sueldo se había esfumado. En ese momento pensé que por qué nadie me explicó eso antes", recuerda.

José Elías critica el sistema educativo

"Salimos del colegio sin saber interpretar una nómina, sin entender qué es un recibo de la seguridad social, sin la más mínima educación financiera", denuncia Elías, que tiene claro que para las tareas de memorización "ya están Google o ChatGPT".

¿Cuál es la solución, pues? El también creador de contenido empieza por exponer una necesidad básica: "Lo que necesitamos son personas que sepan buscarse la vida". Por este motivo, al miembro de la lista Forbes de los 100 empresarios más ricos de España le "dan igual los currículums o los expedientes académicos" que le llegan a sus compañías. Su prioridad es otra: "Quiero gente que resuelva problemas, no que me recite un libro de texto. El mundo real va de otra cosa. Y eso no se aprende memorizando", sentencia.

Reacción unánime: "Podría haber sacado más nota sin perderse los buenos ratos"

Atendiendo a las respuestas que se leen en los comentarios de la publicación de Elías, el descontento con su planteamiento parece unánime. Los argumentos, sin embargo, son muy distintos: "Tu planteamiento es basura", replica un internauta que opina que en el caso de los hijos del empresario "da igual, porque estarán enchufados".

Otros, en cambio, critican el uso de canales de difusión como las redes sociales para dar este tipo de mensajes: "Ya tenemos demasiada gente vendiendo cursos de Llados y denigrando la disciplina y el esfuerzo. Seguro que tu hijo podría haber sacado más nota sin perderse los buenos ratos", se puede leer entre las respuestas. También hay quienes se muestran incrédulos con la carga fiscal que sufrió Elías en el inicio de su andadura por el mercado laboral: "¿Casi un 50% en tu primer curro? ¿Qué fue, de abogado del Estado ingeniero nuclear dentista?", contestan con ironía.

Por último, algunos usuarios invalidan la crítica del multimillonario catalán con un razonamiento similar al que emplea en el 'post': "Decir que estudiar es perder el tiempo porque existe Google es como decir que cocinar es inútil porque existe Deliveroo", concluyen.