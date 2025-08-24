Famosos

Makoke desmiente los rumores de que tuvo un affaire con Vicente Patuel

Makoke aclara los motivos por los que ha pospuesto su boda con Gonzalo

Makoke

Makoke / EUROPA PRESS

Europa Press

Chance

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La sección 'Aires de fiesta' presentada por Terelu Campos en 'Fiesta' ha recordado hoy a la gran Carmen Sevilla y han hecho un repaso de su vida amorosa, esa de la que tantas veces se habló por las presuntas infidelidades de su último marido, Vicente Patuel.

Se habló de que Vicente había tenido algunos romances con algunas personas que trabajaban con su mujer, entre ellas Lely Céspedes o Makoke. La primera de ellas lo terminó reconociendo al cabo de los años en televisión, pero... ¿y la madre de Anita Matamoros?

Makoke se ha sorprendido al escuchar esas informaciones: "Es la primera vez que escucho esto" y ha confesado que "no" tuvo nunca nada con él, pero sí "te puedo garantizar que tuvo algo con dos, una es Lely Céspedes, que ella misma lo reconoce y la otra, una chica de las primeras, que era muy rubia, que de esa también lo supimos".

La colaboradora de televisión ha explicado que "Carmen era una gran engañada, a mí me daba mucha pena" porque "yo la veía entregada a su marido y completamente enamorada". De hecho, ha desvelado que "su persona de confianza, la mujer que iba siempre con ella, era la que supuestamente le preparaba a Vicente los encuentros con Lely".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  4. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  5. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  6. Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años
  7. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  8. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia

Makoke desmiente los rumores de que tuvo un affaire con Vicente Patuel

Makoke desmiente los rumores de que tuvo un affaire con Vicente Patuel

Esta crema para reparar los talones agrietados que es una auténtica maravilla: efectiva, rápida y muy económica

Esta crema para reparar los talones agrietados que es una auténtica maravilla: efectiva, rápida y muy económica

Catalunya activa el plan Inuncat ante previsión de lluvias muy intensas a partir de este domingo al mediodía

Catalunya activa el plan Inuncat ante previsión de lluvias muy intensas a partir de este domingo al mediodía

'Demon Slayer' y otros míticos anime que llegan a la pantalla del cine a partir de septiembre

'Demon Slayer' y otros míticos anime que llegan a la pantalla del cine a partir de septiembre

¿No puedes dormir por el calor? Este simple gesto podría ayudarte

¿No puedes dormir por el calor? Este simple gesto podría ayudarte

Más de 50 personas sufren una intoxicación en un hotel de la Región de Murcia

Más de 50 personas sufren una intoxicación en un hotel de la Región de Murcia

Rodalies sufre otro fin de semana de interrupciones y retrasos a un mes de iniciar las obras de la R3

Rodalies sufre otro fin de semana de interrupciones y retrasos a un mes de iniciar las obras de la R3

Kiev defiende los ataques sobre suelo ruso y aclara que solo usa armas ucranianas, frente a los recelos de EEUU

Kiev defiende los ataques sobre suelo ruso y aclara que solo usa armas ucranianas, frente a los recelos de EEUU