Makoke desmiente los rumores de que tuvo un affaire con Vicente Patuel

La sección 'Aires de fiesta' presentada por Terelu Campos en 'Fiesta' ha recordado hoy a la gran Carmen Sevilla y han hecho un repaso de su vida amorosa, esa de la que tantas veces se habló por las presuntas infidelidades de su último marido, Vicente Patuel.

Se habló de que Vicente había tenido algunos romances con algunas personas que trabajaban con su mujer, entre ellas Lely Céspedes o Makoke. La primera de ellas lo terminó reconociendo al cabo de los años en televisión, pero... ¿y la madre de Anita Matamoros?

Makoke se ha sorprendido al escuchar esas informaciones: "Es la primera vez que escucho esto" y ha confesado que "no" tuvo nunca nada con él, pero sí "te puedo garantizar que tuvo algo con dos, una es Lely Céspedes, que ella misma lo reconoce y la otra, una chica de las primeras, que era muy rubia, que de esa también lo supimos".

La colaboradora de televisión ha explicado que "Carmen era una gran engañada, a mí me daba mucha pena" porque "yo la veía entregada a su marido y completamente enamorada". De hecho, ha desvelado que "su persona de confianza, la mujer que iba siempre con ella, era la que supuestamente le preparaba a Vicente los encuentros con Lely".