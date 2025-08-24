Famosos
Makoke aclara los motivos por los que ha pospuesto su boda con Gonzalo
Marta López desmiente los rumores sobre Makoke y aclara el verdadero motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo
Makoke no está pasando por un buen momento. Hace unos días comunicaba a través de sus redes sociales que su boda con Gonzalo para este mes de septiembre se posponía debido a un tema familiar y este sábado reaparecía en el plató de 'Fiesta' para acabar con todas las especulaciones.
"No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada", explicaba la colaboradora de televisión.
Además, la madre de Anita Matamoros desvelaba que estos días "hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar y solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada".
La relación con Gonzalo, intacta
También aclaraba que la relación con Gonzalo sigue intacta y que "está muy triste", pero aseguraba que "nos vamos a casar, no me ha dado tiempo aún a pensar en otra fecha, pero se va a hacer".
Tras su intervención en el programa, Makoke atendía a la prensa y volvía a recalcar que se trata de "un tema delicado y se ha tenido que suspender la boda, pero que nos ha cancelado, se ha pospuesto, por un tema muy delicado y ahora mismo mi cabeza no está en la boda, está en otra cosa y hay que estar juntos en familia".
Por último, la colaboradora de televisión aclaraba que está con Gonzalo en este duro momento y que "se está portando súper bien, me está ayudando a estar, apoyándome mucho y estamos más unidos que nunca".
