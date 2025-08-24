Dani Mateo detona la polémica entre Marina Rivers, RickyEdit y los 'streamers' de Andorra: “Es para darles con la mano abierta”

La polémica digital de la semana la han protagonizado Marina Rivers y el creador de contenido RickyEdit, después de que este acusara a la influencer de incoherente por comprarse un chalet mientras defendía las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda.

Lejos de quedarse callada, Marina Rivers respondió con contundencia: “Estoy muy orgullosa de pagar impuestos en este país, para mí eso es ser patriota”, afirmó en un vídeo viral. La tiktoker recordó que en su familia han sufrido hasta siete cánceres, todos tratados en la sanidad pública, sin la cual, asegura, "mi familia no se lo podría haber costeado".

En otro momento, se dirigió directamente a RickyEdit con ironía: “Veremos dentro de 20 años si vuelves a tu Córdoba querida o te quedarás en Andorra toda la vida, pero, vamos, como solo tienes que estar seis meses en Andorra, el resto del tiempo, que estarás en España, tendrás que utilizar carreteras públicas, a lo mejor alguien de tu familia o tú podríais utilizar sanidad pública. Espero que tú solamente utilices la de Andorra...”. Su defensa encendida provocó tanto apoyos como nuevas críticas, convirtiéndose en trending topic.

La respuesta de Dani Mateo

Y en medio de todo este fuego cruzado, ha aparecido un invitado inesperado: Dani Mateo, presentador de 'Zapeando' en La Sexta y colaborador habitual en radio y televisión. El humorista no ha dudado en tomar partido y ha publicado un largo mensaje en X respondiendo directamente a Rivers.

“Esta chica es una reina”, arranca Mateo en su publicación. A continuación, entra en el espinoso debate del éxodo fiscal hacia Andorra, confesando que incluso le ha costado discusiones con gente cercana: “Creo que es realmente difícil pedirle a un chaval con gorra que renuncie a ganar el doble solo cambiando de ubicación la habitación de la que nunca sale”, reflexiona, ironizando con la vida de 'streamer' en el país pirenaico.

El presentador añade, seguidamente, un punto de crítica hacia España: “Si a eso le sumas que a través de la ventana puede ver ríos y vaquitas como si fuese una pequeña Heidi neoliberal, y que aquí empalmamos un caso de corrupción con otro… pues ya tenemos el lío montado”.

Pero lo más comentado ha sido su respaldo a la influencer: “Olé tu chocho, Marina, y el de todos los 'youtubers', 'streamers' y demás profesiones acabadas en -ERS que apostáis por quedaros en este país con el resto de pringados que aquí estamos”, escribió en tono festivo, generando una oleada de reacciones en la red social.

Eso sí, no se olvidó de lanzar un dardo contra los que ha bautizado como “andorraners”: “Lo de que encima nos den lecciones de moral es para darles con la mano abierta hasta ponerles la gorra del derecho”, bromeó, cerrando con un guiño a la etiqueta #StopViolencia para dejar claro el tono irónico de su mensaje.