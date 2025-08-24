Famosos

Chabeli Navarro vuelve a la carga contra Bertín Osborne

El nuevo negocio de Bertin Osborne y El Turronero: "Va a cambiar su vida"

De "no quiero ser padre" a "superpadre del año": Bertín Osborne y la paternidad como negocio

Archivo - CHABELI NAVARRO

Archivo - CHABELI NAVARRO / EUROPA PRESS TV - Archivo

Europa Press

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuando se hizo público el embarazo de Gabriela Guillén, Chabeli Navarro apareció en los medios de comunicación para contar que ella había vivido una situación parecida con Bertín Osborne, pero que sin embargo, su embarazo no siguió para adelante y abortó.

Una historia que ha vuelto a nuestras vidas. Este sábado Navarro acudió a 'Fiesta' para ofrecer de nuevo su testimonio tras la portada de ¡HOLA! en la que Bertín y Gabriela posan con su hijo en común por separado.

Chabeli volvió a asegurar que después de mantener relaciones con el presentador de televisión y quedarse embarazada, este supuestamente le obligó a abortar... una información que le cuestionó el periodista Aurelio Manzano, quien dejó entrever que los hechos no sucedieron como los cuenta.

Tras su intervención en el programa, la amiga de Amor Romeira abandonó las instalaciones de Telecinco sin querer hacer ninguna declaración a la prensa, ni siquiera para comentar qué le ha parecido la portada de Bertín con su hijo.

TEMAS

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  4. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  5. Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años
  6. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  7. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  8. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia

Aquí se encuentran las casas más lujosas de España, que han duplicado sus ventas en cinco años

Aquí se encuentran las casas más lujosas de España, que han duplicado sus ventas en cinco años

IU disputa a Vox la bandera del campo con un plan de políticas agrarias

IU disputa a Vox la bandera del campo con un plan de políticas agrarias

Ferrari Daytona SP3: exclusividad por 26 millones de dólares

Ferrari Daytona SP3: exclusividad por 26 millones de dólares

Collboni retoma su viaje a Oriente Próximo con una visita a Jordania tras el veto de Israel

Collboni retoma su viaje a Oriente Próximo con una visita a Jordania tras el veto de Israel

Pacientes con cáncer y depresión: "Cuando me confirmaron que ya estaba limpia, me dio el bajón"

Pacientes con cáncer y depresión: "Cuando me confirmaron que ya estaba limpia, me dio el bajón"

Martí Olivella: "Cuando Estados Unidos no tenga la hegemonía, habrá otro juicio como los de Núremberg"

Martí Olivella: "Cuando Estados Unidos no tenga la hegemonía, habrá otro juicio como los de Núremberg"

Banco Sabadell reparte 370 millones de euros entre sus accionistas el próximo viernes

Banco Sabadell reparte 370 millones de euros entre sus accionistas el próximo viernes

El presidente de Galicia acusa al Gobierno de ser "reticente" a movilizar al Ejército para luchar contra el fuego

El presidente de Galicia acusa al Gobierno de ser "reticente" a movilizar al Ejército para luchar contra el fuego