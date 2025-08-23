El nuevo negocio de Bertin Osborne y El Turronero: "Va a cambiar su vida"

Bertín Osborne vuelve a acaparar titulares tras aparecer en la portada de la revista ¡Hola!, posando junto a su hijo David y acompañando la publicación con imágenes del menor junto a su madre, Gabriela Guillén. Sin embargo, el verdadero motivo por el que ahora se habla del cantante es un nuevo proyecto que está desarrollando en su propia residencia, algo que hasta ahora había mantenido en secreto.

Según ha adelantado el programa 'Y ahora Sonsoles', Bertín está ultimando los detalles de una iniciativa innovadora junto a un socio de confianza: "Está ahora mismo ultimando, trabajando en ese proyecto, con un socio, una persona de su confianza, que es El Turronero. Uno de los empresarios más conocidos en este país y además gran amigo de Bertín Osborne, que le ha ayudado también en otros negocios", ha asegurado la Lorena Vázquez.

La periodista, que ha llevado la exclusiva al plató de Antena 3, ha advertido que este proyecto no solo "va a cambiar la vida" de Osborne, sino que también modificará "el lugar donde reside actualmente".

Este es el nuevo proyecto de Osborne

El escenario elegido es la Hacienda San José, ubicada en Alcalá de Guadaira, a solo 15 minutos de Sevilla. Se trata de un cortijo de lujo construido sobre una antigua almazara de 1761, con más de 2.100 metros cuadrados construidos, 41 hectáreas de prados, 8 hectáreas de olivares, cuadras para caballos y naves para ganado.

Aunque los detalles exactos se irán conociendo en breve, Lorena Vázquez ha adelantado que la vivienda de Bertín "va a ser un hotel 'boutique'". El proyecto promete ofrecer una experiencia única en plena naturaleza, combinando la esencia de la histórica almazara con lujo y confort.

El hotel se perfila como un espacio exclusivo pensado para turistas nacionales e internacionales, con un enfoque que mezcla tradición, tranquilidad y experiencias en contacto con el entorno rural.

Con esta iniciativa, el cantante abre un capítulo completamente nuevo, mostrando otra faceta de su vida más allá de la música y el escenario, y dejando claro que su visión empresarial sigue más que activa.