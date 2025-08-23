Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años

"Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido. Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en su defensa de los derecho LGTBI". Así, con la voz algo temblorosa y emocionada, la presentadora de 'Y Ahora Sónsoles' Pepa Romero despidió al colaborador del programa Javier Cid, hallado muerto a los 46 años en su domicilio en Madrid.

Nacido en Zamora y crecido en Pamplona, Cid se licenció en Historia y, ya en Madrid, optó por dedicarse al periodismo. Entró en El Mundo a través de un máster y desde 2001 trabajó en diferentes cabeceras de Unidad Editorial, ejerciendo como Jefe de Sección en el suplemento Gran Madrid durante estos últimos años.

"Valiente, visceral, peleón..."

Cuando las webs de los diarios empezaban a funcionar, Javier Cid inició el blog 'Blogback Mountain', un inflamable "diario de un gay" que acabó convertido en novela ('Diario de Martín Lobo')."Este tipo metió el blog en los cuartos oscuros y en otros sótanos más negros que su reputación (por decirlo con el verso de Gil de Biedma). Valiente, visceral, peleón, extrañamente cálido, auténtico", escribe su compañero en El Mundo Antonio Lucas.

Su vocación de escritor, que compaginaba con el periodismo, continuó con su segunda novela 'Llamarás un domingo por la tarde'. Siempre comprometido con la defensa del colectivo LGTBI, recibió el premio Alan Turing en 2019.

Se desconocen las causas de la muerte de Javier Cid, hallado muerto en su domicilio en el barrio madrileño de La Latina. En alguna ocasión había manifestado haber tenido que pasar por el hospital para solucionar algún que otro problema de salud. Entre las múltiples reacciones que ha despertado su fallecimiento en redes sociales, un usuario ha querido recordar una frase de Cid que escribió en la columna 'Ir al psicólogo ya no es cosa de locos'.

En ese texto, dejó escrito lo siguiente: “Hay que estar muy cuerdo para cruzar el umbral de la consulta de un psicólogo por primera vez…”.