BOMBAZO | Isa Pantoja y Asraf Beno, primera pareja de concursantes de 'DecoMasters', el 'Masterchef' de decoración de TVE

Isa Pantoja muestra cómo ha sido la primera escapada de su hijo Cairo

Madrid
A pesar de haber estado viviendo una de las etapas más agridulces de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo, Isa Pantoja está saliendo a flote junto a su familia y ha compartido por redes sociales la primera escapada del pequeño Cairo.

"Dos meses de vida y ya todo un viajero", ha comunicado a sus seguidores con unas instantáneas en las que muestra cómo ha sido la primera escapada de su hijo al cumplir dos meses de vida.

Luz tras el bajón anímico

"Tu primera escapada ha sido a Larache, Marruecos, rodeado de familia y mucho cariño. Que esta sea la primera de muchas aventuras juntos", escribía la joven reflejando así lo feliz que ha sido estos días fuera de casa.

Tras dar a luz a su segundo hijo el pasado 22 de junio, la hija de la tonadillera se sinceraba sobre el bajón anímico y el 'carrusel de emociones' que vivía, reconociendo que no estaban siendo momentos fáciles y que había tenido que pedir ayuda para sobrellevar su depresión posparto.

