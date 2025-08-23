Famosos
Isa Pantoja muestra cómo ha sido la primera escapada de su hijo Cairo
BOMBAZO | Isa Pantoja y Asraf Beno, primera pareja de concursantes de 'DecoMasters', el ‘Masterchef' de decoración de TVE
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
A pesar de haber estado viviendo una de las etapas más agridulces de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo, Isa Pantoja está saliendo a flote junto a su familia y ha compartido por redes sociales la primera escapada del pequeño Cairo.
"Dos meses de vida y ya todo un viajero", ha comunicado a sus seguidores con unas instantáneas en las que muestra cómo ha sido la primera escapada de su hijo al cumplir dos meses de vida.
Luz tras el bajón anímico
"Tu primera escapada ha sido a Larache, Marruecos, rodeado de familia y mucho cariño. Que esta sea la primera de muchas aventuras juntos", escribía la joven reflejando así lo feliz que ha sido estos días fuera de casa.
Tras dar a luz a su segundo hijo el pasado 22 de junio, la hija de la tonadillera se sinceraba sobre el bajón anímico y el 'carrusel de emociones' que vivía, reconociendo que no estaban siendo momentos fáciles y que había tenido que pedir ayuda para sobrellevar su depresión posparto.
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
- Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
- Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
- Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025